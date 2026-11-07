Evlerde yeni dönem başlıyor! Artık perdeler de elektrik üretecek

Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler artık yalnızca çatılarda veya geniş arazilerde kullanılmakla sınırlı kalmıyor. Çin merkezli araştırma ve geliştirme şirketi, tanıttığı yeni teknolojisiyle evlerde kullanılan sıradan bir perdeyi enerji üreten bir yüzeye dönüştürmeyi amaçlıyor.

Perovskit güneş hücreleriyle geliştirilen ürün, şirket tarafından dünyanın ilk rulo yapılabilir fotovoltaik perdesi olarak tanıtıldı.

HEM PERDE HEM GÜNEŞ PANELİ GÖREVİ GÖRÜYOR

Yeni nesil perdenin en dikkat çekici özelliği, son derece ince ve hafif olması. Şirketin paylaştığı teknik bilgilere göre perde yalnızca 0,1 milimetre kalınlığında. Metrekare başına ağırlığı ise 150 gramın altında.

Bükülme yarıçapının 10 milimetreden küçük olması sayesinde ürün, geleneksel güneş panellerinin aksine kolayca kıvrılabiliyor ve rulo haline getirilebiliyor. Kumaşı andıran esnek yapısı, perdenin evlerde kullanılan standart perde raylarına monte edilmesine olanak tanıyor.

EVİN İÇİNDEKİ IŞIKTAN BİLE ELEKTRİK ÜRETEBİLİYOR

BiLight Innovations'ın geliştirdiği perde, yalnızca doğrudan güneş ışığından değil, iç mekanlardaki ortam aydınlatmasından da elektrik elde edebilecek şekilde tasarlandı. Şirket, ürünün enerji dönüşüm verimliliğinin yüzde 18'in üzerinde olduğunu ve düşük ışık koşullarında da etkili performans gösterebildiğini belirtiyor.

Perdenin ürettiği elektriğin aydınlatma ürünleri, akıllı cihazlar ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte perdenin gerçek kullanım koşullarında ne kadar elektrik üreteceği; ışığın yoğunluğu, perdenin büyüklüğü ve kullanım ortamı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

EVİN SICAKLIĞINI KORUMAYA DA YARDIMCI OLUYOR

Elektrik üretiminin yanı sıra yeni nesil perde, geleneksel perdelerin işlevlerini de yerine getirebiliyor. Güneş ışığını engelleyerek iç mekanlarda gölgelendirme sağlıyor. Ayrıca ısı yalıtımına katkıda bulunacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Böylece tek bir ürünle hem güneş kontrolü hem de elektrik üretimi sağlanması amaçlanıyor.

ÇANTAYA SIĞAN GÜNEŞ PANELİ DE TANITILDI

Firma, yalnızca elektrik üreten perdeyi değil, taşınabilir ve esnek bir güneş panelini de görücüye çıkardı.

Özellikle açık hava etkinlikleri için geliştirilen panel, rulo biçimindeki tasarımıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, cihazın iki ucundan çekerek katlanmış haldeki paneli açabiliyor ve daha geniş bir enerji üretim yüzeyi elde edebiliyor.

Kumaş benzeri inceliği sayesinde sırt çantasında kolayca taşınabilecek şekilde tasarlanan ürün, geleneksel sert güneş panellerinin kapladığı alanı azaltmayı hedefliyor. Taşınabilir panelin doğa yürüyüşlerinde, kamp alanlarında ve plaj gezilerinde elektrik ihtiyacını karşılamaya yardımcı olması amaçlanıyor.

Şirketin tanıttığı bu iki ürün, güneş enerjisi teknolojilerinin günlük yaşamda kullanılan eşyalara entegre edilmesi açısından dikkat çekiyor. Ancak ürünlerin satış tarihi, fiyatı ve gerçek kullanım koşullarındaki enerji üretim miktarına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmış değil.