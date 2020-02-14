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  4. Payitaht Abdülhamid dizisine 4 flaş transfer! Cem Özer hangi rolde oynayacak?

Payitaht Abdülhamid dizisine 4 flaş transfer! Cem Özer hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 14.02.2020 20:47 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna bomba transferler yapıldı. Dizinin kadrosuna uzun süredir ekranlardan uzak olan Cem Özer'in yanısıra, Burç Kümbetlioğlu, Faik Ergin ve Tuğçe Kumral katıldı.

Payitaht Abdülhamid dizisine 4 flaş transfer! Cem Özer hangi rolde oynayacak?

TRT 1'in ES Film imzalı fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna 4 yeni oyuncu katıldı.

  1. sezonunda da ilgiyle izlenen dizide Cem Özer "William Hechler", Burç Kümbetlioğlu "Albay Albert Goldshmit", Faik Ergin "Robert" ve Tuğçe Kumral "Zekiye Sultan"a hayat verecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid, demiryolu güzergahını belirlemek için plan yapmaya başlar. Zalman yakalanmaktan son anda kurtulur. Abdülhamid, teşkilatın ortaya çıkması için bir hamle yapar. Yaptığı hamle Ahmet Paşa’nın hayatındaki bir sır perdesini aralar.

Ahmet Paşa İsmail Hakkı ile sırrın peşine düşer. Yolun sonunda hiç ummadığı biri vardır. Abdülhamid düşmanını bulmak için Mahmut Paşa ile bir tertip yapar. Yanık Halil Halid’in elinden Panait’i alamaz. Ama karşılığını alacaktır. Adamları Tatar’ı kaçırır.

Panait canını bağışladığı için Halil Halid’in tarafına geçmiş gibi davranır. Abdülhamid, Bidar ve Cemile’yi huzura çağırıp ikisinin de haremdeki vazifelerinin son bulduğunu açıklar...

Cemile, Bidar’a yeni gelecek kişinin Behice Sultan olduğunu söyler. Bu arada Abdülkadir birinin kendi adına esnaftan haraç kestiğini öğrenir.

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Anahtar Kelimeler:
Payitaht Abdülhamid, Cem Özer,

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