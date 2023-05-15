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Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu meclise girdi mi?

15.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Payitaht Abdülhamit dizisinde 'Tahsin Paşa' karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Manisa milletvekili adayı olarak 2023 seçimlerinde yer almıştı. 2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu meclise girdi mi?

AK Parti AK Parti’nin yeni dönemde TBMM’ye göndereceği milletvekilleri arasında sanat, medya ve spor camiasından da dikkat çeken isimler de bulunuyordu.

Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu da bu isimlerden biriydi.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları belli oluyorken 28. Dönem Milletvekili sonuçlarına göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı.

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Ekran Alıntısı

2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.


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