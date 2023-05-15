Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu meclise girdi mi?

AK Parti AK Parti’nin yeni dönemde TBMM’ye göndereceği milletvekilleri arasında sanat, medya ve spor camiasından da dikkat çeken isimler de bulunuyordu.

Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu da bu isimlerden biriydi.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları belli oluyorken 28. Dönem Milletvekili sonuçlarına göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı.

2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.



