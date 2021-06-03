Payitaht Abdülhamid final mi oluyor? Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor, ne zaman bitecek?

TRT 1'de Cuma günleri ekrana gelen Payitaht Abdülhamit dizisinin final yapacağı söylentileri dizinin sevenlerini üzdü. Başrolünde Bülent İnal'ın rol aldığı Payitaht Abdülhamit dizisi için Payitaht Abdülhamit final mi oluyor sorusu merak edilip sorgulanmaya başlandı. Peki Payitaht Abdülhamid final mi oluyor, neden final yapıyor?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD FİNAL Mİ OLUYOR? PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NEDEN FİNAL YAPIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

TRT1 ekranlarında 24 Şubat 2017 tarihinde beri yayınlanmakta olan ve yapımcılığını ES Film'in, yönetmenliğini ise Şevki Es'in üstlendiği dizi 4 Haziran 2021 Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

5 sezondur ekrana gelen ve oldukça iyi reytingler elde eden Abdülhamit'in padişahlık sürecini anlatan dizi gerçek hayattan esinlenmekte. Gerçek hayattan uyarlanan bu öykünün sona ermesi sebebiyle dizi final yapıyor. İlk bölümü 2017 senesinde seyirci karşısına çıkan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, Cuma günü 20.00'de yayınlanacak olan bölümüyle ekranlara veda etmiş olacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ OYUNCULARI

II. Abdülhamid Bülent İnal

Saliha Sultan Vildan Atasever

Tahsin Paşa Bahadır Yenişehirlioğlu

Naime Sultan Duygu Gürcan

Rus Sefiri Cem Uras

Mahmud Celâleddin Paşa Hakan Boyav

Prens Sabahaddin Kaan Turgut

Kristaphor Mikaelyan (Mika) Hakan Bilgin

Manyasizade Refik Bey Ali Buhara Mete

Ali Osman Arben Akış

Tüfekçi Tahir Paşa Burak Ergün

Fehime Sultan Elif Özkul

Hatice Sultan Gözde Kaya

Emanuel Karasu Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa Cem Uçan

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa Yılmaz Meydaneri



