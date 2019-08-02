Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon kadrosuna iki yeni oyuncu!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Payitaht Abdülhamid dizisine, son olarak Darısı Başımıza dizisinde rol alan Devrim Yakut (Cemile Sultan) ve son olarak Bizim Hikaye dizisinde izlediğim Alp Akar (Şehzade Nureddin Efendi) dahil oldu.

Yapımcılığını Es Film'in üstlendiği, kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Gürkan Uygun, Güven Kıraç, Sedef Avcı, Tansel Öngel, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan gibi isimlerin yer aldığı dizi Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek.



