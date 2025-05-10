Pazar sabahına yakışır: Şipşak hazırlanan 5 kahvaltı tarifi! Kahvaltı sofralarınıza renk ve lezzet katacak...

Haftanın en keyifli sabahı kuşkusuz Pazar. Alarm yok, acele yok… Ama mide guruldamaya başlayınca hızlıca lezzetli bir şeyler hazırlamak gerek. Mutfakta uzun saatler geçirmek istemeyenler için harika bir önerimiz var: Hem pratik hem doyurucu, üstelik bol lezzetli 5 kahvaltı tarifi.
Malzemeler:
Yapılışı:
Lavaşı tavaya serin. Üzerine çırpılmış yumurtayı dökün. Kaşar ve diğer malzemeleri ekleyin. Kısık ateşte kaşar eriyene kadar pişirin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Tüm malzemeleri ezin ve karıştırın. Az yağlı tavada arkalı önlü pişirin. Üzerine bal ya da fıstık ezmesiyle servis edin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırıp tost ekmeklerinin arasına koyun. Tost makinesinde kızarana kadar pişirin. Dışı çıtır, içi menemenden farksız.
Malzemeler:
Yapılışı:
Yufkayı minik parçalara ayırıp muffin kalıplarına yerleştirin. Üzerine lorlu karışımı dökün. 180°C’de 15 dakika pişirin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Ekmeğe avokadoyu sürün. Üzerine dilimlenmiş yumurta yerleştirin. Baharatlarla süsleyip afiyetle yiyin.
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