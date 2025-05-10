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Pazar sabahına yakışır: Şipşak hazırlanan 5 kahvaltı tarifi! Kahvaltı sofralarınıza renk ve lezzet katacak...

Pazar sabahları uzun uzun kahvaltı yapmayı sevenler ama mutfakta çok vakit geçirmek istemeyenler için harika tarifler hazırladık. Malzemeler çoğu evde zaten olan cinsten, hazırlaması 10-15 dakikayı geçmiyor. Bu Pazar, sevdiklerinizle kahvaltı sofranızda nefis tatlara yer açın. Farklı, leziz ve hızlı hazırlanan 5 kahvaltı tarifi haberimizde...

Pazar sabahına yakışır: Şipşak hazırlanan 5 kahvaltı tarifi! Kahvaltı sofralarınıza renk ve lezzet katacak...
Sedef Karatay

Haftanın en keyifli sabahı kuşkusuz Pazar. Alarm yok, acele yok… Ama mide guruldamaya başlayınca hızlıca lezzetli bir şeyler hazırlamak gerek. Mutfakta uzun saatler geçirmek istemeyenler için harika bir önerimiz var: Hem pratik hem doyurucu, üstelik bol lezzetli 5 kahvaltı tarifi.

1. YUMURTALI LAVAŞ PİZZA

Malzemeler:

  • 1 adet lavaş
  • 1 yumurta
  • Rendelenmiş kaşar
  • Domates, zeytin, sucuk (isteğe göre)
  • Tuz, kekik

Yapılışı:
Lavaşı tavaya serin. Üzerine çırpılmış yumurtayı dökün. Kaşar ve diğer malzemeleri ekleyin. Kısık ateşte kaşar eriyene kadar pişirin.

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2. 3 MALZEMELİ MUZLU PANKEK

Malzemeler:

  • 1 adet muz
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı yulaf (veya un)

Yapılışı:
Tüm malzemeleri ezin ve karıştırın. Az yağlı tavada arkalı önlü pişirin. Üzerine bal ya da fıstık ezmesiyle servis edin.

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3. PRATİK MENEMEN TOSTU

Malzemeler:

  • 2 dilim tost ekmeği
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı doğranmış biber ve domates
  • Rendelenmiş kaşar
  • Tuz, pul biber

Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırıp tost ekmeklerinin arasına koyun. Tost makinesinde kızarana kadar pişirin. Dışı çıtır, içi menemenden farksız.

LORLU MAYDANOZLU BÖREK MUFFİNLERİ

Malzemeler:

  • 1 yufka
  • 3 yemek kaşığı lor peyniri
  • 1 yumurta
  • Doğranmış maydanoz
  • 2 yemek kaşığı süt
  • Tuz

Yapılışı:
Yufkayı minik parçalara ayırıp muffin kalıplarına yerleştirin. Üzerine lorlu karışımı dökün. 180°C’de 15 dakika pişirin.

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5. AVOKADOLU YUMURTALI EKMEK

Malzemeler:

  • 1 dilim tam buğday ekmeği
  • Yarım avokado
  • 1 haşlanmış yumurta
  • Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:
Ekmeğe avokadoyu sürün. Üzerine dilimlenmiş yumurta yerleştirin. Baharatlarla süsleyip afiyetle yiyin.

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AFİYET OLSUN!

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