Pazarda çekilen görüntüler gündem oldu! "Et yiyemiyoruz diye Ege’ye geldik ama..." 400 liraya ot mu olur?

Gökçen Kökden

Ege’de bir pazarda çekilen görüntüler gündem oldu. Uygun fiyatlı sanılan yöresel otların fiyatı cep yakıyor. "Et yiyemiyoruz, bari Ege'ye gidip ot yiyelim" umuduyla Ege Bölgesi'ndeki bir semt pazarına giden vatandaş, karşılaştığı ot fiyatları karşısında büyük bir şok yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede gündem oldu.

Ege Bölgesi'ndeki bir semt pazarına giden vatandaş, karşılaştığı ot fiyatları karşısında büyük bir şok yaşadı. Bir zamanlar dar gelirlinin dostu olarak bilinen yöresel Ege otlarının fiyatları, şimdilerde adeta et fiyatlarıyla yarışıyor.

PAZARDA ŞOKE DEN FİYATLAR: ŞEVKETİ BOSTAN 400, ACI OT 200 LİRA

Gündem olan videoda pazar tezgahlarını gezen vatandaş, fiyatları gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi. Sağlıklı beslenmek ve mutfak masraflarını bir nebze olsun kısmak amacıyla Ege pazarına yönelen kişi, özellikle Şevketi Bostan'ın kilosunun 400 TL'ye ulaştığını duyunca isyan etti. Şevketi Bostan, yüksek fiyatı nedeniyle artık birçok vatandaş için ulaşılması zor bir lüks tüketim ürünü sınıfına girmiş durumda.

Yüksek fiyatlar nedeniyle müşterinin gösterdiği tepkiye karşılık veren satıcı, ürünlerin tezgaha gelene kadar geçirdiği sürece ve harcanan emeği fiyat artışına neden olarak gösterdi. Esnaf, acı ot ve şevketi bostan gibi doğadan toplanan ürünlerin zorluğunu "Abi ama çok zor" diyerek yanıt verdi.

