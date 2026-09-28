Pazarda 'doktor' lakabıyla satılıyor: Faydaları saymakla bitmiyor

Kütahya'da tezgahlarda yerini alan ve halk arasında "doktor hünnap" olarak adlandırılan Simav hünnapı, pazarın gözde meyvelerinden biri haline geldi.

KİLOSU 80 İLE 120 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Simav ilçesinden getirdikleri hünnapları Kütahya pazarında kilogramı 80 ile 120 TL arasında satışa sunan Cengiz Kösem ve Kadir Mert Zengin, ürüne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Daha önce hünnapı Manisa'nın Demirci ilçesinden getirdiklerini belirten esnaf, son yıllarda Simav'da da hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığını ifade etti.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Hünnapın güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle halk arasında çeşitli sağlık faydalarıyla bilindiğini belirten esnaf, "Karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine, diyabet, sarılık ve ülser gibi birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi pazarımızda büyük rağbet görüyor. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor" dedi.

Pazarda yoğun ilgi gören Simav hünnapının, özellikle son yıllarda Kütahya'da tüketicilerin tercih ettiği meyveler arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır