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PCS Europe Charity Showdown kazananları belli oldu

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
ESPOR  | Son Güncelleme

31 Mayıs Pazar günü Northern Lights, Büyük Finaller’de 15 takımı geride bırakarak PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Continental Series (PCS) Charity Showdown Avrupa ayağını kazandı. Takım, 100.000 ABD Doları tutarındaki ödül havuzundan 25.000 ABD Doları kazandı ve geri kalan ödül grup aşamasında mücadele eden diğer 23 takım arasında bölündü. PUBG ayrıca Northern Lights takımının seçeceği bir yardım kuruluşuna 100.000 ABD Doları bağışlayacak.

PCS Europe Charity Showdown kazananları belli oldu

15 Mayıs’tan itibaren 24 kadro Büyük Finaller’e katılmak için grup aşamalarında mücadele etti. Omaken Sports, Northern Lights ve Team Liquid’in erkenden liderliği aldığı altı günlük mücadeleden sonra ilk 16 takım, son hafta için yükselme hakkı kazandı.

Northern Lights oyuncuları Perfect1ks, spyrro, The_Deep ve BatulinS, Büyük Finaller’de rekabeti üst düzeye taşıdı. Hafta sonu 18 maç boyunca 178 puan aldılar ve 4 galibiyet kazandılar. Onları sırayla ikinci olan Tornado Energy ve üçüncü sırada yer alan Natus Vincere takip etti.

200 BİN DOLAR İÇİN YARIŞACAKLAR

Takımlar şimdi Avrupa’nın ilk 24’ünün tekrardan karşı karşıya geleceği PCS 1’i bekliyorlar, bu kez 200.000 ABD doları tutarındaki ödül havuzu için karşılaşacaklar. Daha detaylı bilgi yakında açıklanacak.

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