Peaky Blinders Dizisinin Oyunu Geliyor!

PC Gamer'ın haberine göre, Curve Digital'in yayıncılığını yapacağı oyunu geliştiren stüdyo FuturLab. Pek ayrıntı paylaşılmayan oyunun yenilikçi bir hikaye anlatımı sunacağı ve keşif ögelerine sahip olacağı söylendi. Ayrıca farklı karakterlerle oynama imkanı da bulunacak oyunda. Dizinin geçtiği Birmingham şehrini mekan edinecek olan oyunun çıkış tarihi olarak 2020 yılı gösteriliyor.

Şimdilik hangi platformlar için geliştirildiğini bile bilmediğimiz oyunla ilgili yeni ayrıntıları bekliyoruz.





