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Pedagojik formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon neden iptal oldu? İşte Danıştay formasyon kararı...

21.06.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pedagojik formasyon kalktı mı? Bilindiği üzere eğitim fakültesi mezunu olmayan lisans mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon eğitimi görmesi gerekiyor. Basında yer alan haberlerin ardından bu uygulamanın yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Pedagojik formasyon neden iptal oldu? İşte Danıştay'ın pedagojik formasyon ile ilgili aldığı karar...

Pedagojik formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon neden iptal oldu? İşte Danıştay formasyon kararı...

Pedagojik formasyon kalktı mı? Konuya ilişkin ayrıntıları ve Danıştay'ın kararını öğrenmek isteyen kişiler basında yer alan haberler sonrası arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Pedagojik formasyon neden iptal oldu? Danıştay'ın pedagojik formasyon kararı ve yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI?

Pedagojik formasyon ile ilgili açıklamada bulunuldu.

İşte o açıklama:

"Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK'ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır."

Açıklamada "Üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir" ifadelerine yer verildi.

PEDAGOJİK FORMASYON NE DEMEK?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler.

Söz konusu kararda "Pedagojik eğitim sertifika programı açılış izni verilen üniversitelerin, 'Başvuru ve Yerleştirme' başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında hukuka uyarlık bulunmamakta. 'Rehberlik Alanına' yapılacak atamalarda 'Psikoloji Bölümü' mezunları yönünden dava konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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