Pedro Almodovar imzalı ‘Pain and Glory’den ilk fragman geldi

Julieta, İçinde Yaşadığım Deri, Dönüş, Konuş onunla, Annem hakkında her Şey gibi ödüllü filmlere imza atan İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, 3 yıl aradan sonra ‘Pain and Glory’ filmiyle beyazperdeye hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Favori oyuncuları Antonio Banderas ve Penelope Cruz’un başrollerini paylaştığı filmden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
İspanyol yönetmen Salvador Mallo’nun otobiyografik öyküsünün anlatıldığı film, 1960’lı yıllardan 1980’lere Madrid’de çocukluktan yetişkinliğe Mallo’nun anılarını ve yaşam seçimlerini ele alıyor. Almodovar’ın Salvador karakteriyle, kendine referans verdiği düşünülüyor. 22 Mart tarihinde İspanya’da vizyona girecek olan filmin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Trafikte yeni dönem! 81 ile talimat gönderildi
Türkiye’de küçük bir ada ülkesi olduğunu biliyor muydunuz?
İlaç reçeteleri değişiyor mu? Eczacılardan yeni öneri
İlber Ortaylı'dan 'tarihi' açıklama: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz
Yıllarca tek tek oyuldu! İlginç Kral Mezarları
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
İşte haftanın en eğlenceli 10 tweet'i...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum