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Pedro Almodovar imzalı ‘Pain and Glory’den ilk fragman geldi

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SİNEMA TV  | 05.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

Usta yönetmen Pedro Almodovar imzalı ‘Pain and Glory’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Pedro Almodovar imzalı ‘Pain and Glory’den ilk fragman geldi

Julieta, İçinde Yaşadığım Deri, Dönüş, Konuş onunla, Annem hakkında her Şey gibi ödüllü filmlere imza atan İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, 3 yıl aradan sonra ‘Pain and Glory’ filmiyle beyazperdeye hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Favori oyuncuları Antonio Banderas ve Penelope Cruz’un başrollerini paylaştığı filmden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

İspanyol yönetmen Salvador Mallo’nun otobiyografik öyküsünün anlatıldığı film, 1960’lı yıllardan 1980’lere Madrid’de çocukluktan yetişkinliğe Mallo’nun anılarını ve yaşam seçimlerini ele alıyor. Almodovar’ın Salvador karakteriyle, kendine referans verdiği düşünülüyor. 22 Mart tarihinde İspanya’da vizyona girecek olan filmin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

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