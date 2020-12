Pedro Almodovar seçti: 2020'nin en iyi filmleri!

Annem Hakkında Her Şey, Dönüş, Konuş Onunla, İçinde Yaşadığım Deri, Kötü Eğitim gibi ünlü filmlerin dünyaca ünlü İspanyol yönetmeni Pedro Almodovar, 2020'de en beğendiği filmleri açıkladı.

Almodóvar, "I’m No Longer Here"la ilgili olarak "Karşı konulamaz çekiciliğe sahip beklenmedik bir Meksika filmi" dedi. "Harika fotoğrafçılık ve muhteşem film müziğine sahip" diye de ekledi. Yönetmen, "Little Joe" için de "Onun, Lourdes’tan bu yana, Jessica Hausner’ın en iyi filmi olduğunu düşündüm. Garip olanlar arasında nadir bir eser" ifadelerini kullandı.

İşte bu yıl Acı ve Zafer filmiyle Oscar'a aday gösterilen Pedro Almodovar'ın en sevdiği filmler listesi...

First Cow - Yönetmen: Kelly Reichardt

The Devil All The Time - Yönetmen: Antonio Campos

Another Round - Yönetmen: Thomas Vintenberg

Swallow - Yönetmen: Carlo Mirabella-Davis

Ya no estoy aquí (I’m No Longer Here) - Yönetmen: Fernando Frías (Meksika'nın Oscar adayı)

Little Joe - Yönetmen: Jessica Hausner

Never Rarely Sometimes Always - Yönetmen: Eliza Hittman

The Painter and the Thief - Yönetmen: Benjamin Ree