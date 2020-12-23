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Pedro Almodovar seçti: 2020'nin en iyi filmleri!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 23.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, 2020’de en beğendiği filmleri açıkladı. Almodovar’ın 8 filmlik listesinde First Cow, Never, Rarely, Sometimes, Always ve Another Round gibi filmler yer alıyor.

Annem Hakkında Her Şey, Dönüş, Konuş Onunla, İçinde Yaşadığım Deri, Kötü Eğitim gibi ünlü filmlerin dünyaca ünlü İspanyol yönetmeni Pedro Almodovar, 2020'de en beğendiği filmleri açıkladı.

Almodóvar, "I’m No Longer Here"la ilgili olarak "Karşı konulamaz çekiciliğe sahip beklenmedik bir Meksika filmi" dedi. "Harika fotoğrafçılık ve muhteşem film müziğine sahip" diye de ekledi. Yönetmen, "Little Joe" için de "Onun, Lourdes’tan bu yana, Jessica Hausner’ın en iyi filmi olduğunu düşündüm. Garip olanlar arasında nadir bir eser" ifadelerini kullandı.

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İşte bu yıl Acı ve Zafer filmiyle Oscar'a aday gösterilen Pedro Almodovar'ın en sevdiği filmler listesi...

First Cow - Yönetmen: Kelly Reichardt
The Devil All The Time - Yönetmen: Antonio Campos
Another Round - Yönetmen: Thomas Vintenberg
Swallow - Yönetmen: Carlo Mirabella-Davis
Ya no estoy aquí (I’m No Longer Here) - Yönetmen: Fernando Frías (Meksika'nın Oscar adayı)
Little Joe - Yönetmen: Jessica Hausner
Never Rarely Sometimes Always - Yönetmen: Eliza Hittman
The Painter and the Thief - Yönetmen: Benjamin Ree

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Pedro Almodovar'ın 2020 listesi

Another Round

Another Round

First Cow

First Cow

I’m No Longer Here

I’m No Longer Here

Little Joe

Little Joe

Never Rarely Sometimes Always

Never Rarely Sometimes Always

Swallow

Swallow

The Devil All The Time

The Devil All The Time

The Painter and the Thief

The Painter and the Thief
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