Film için hazırlıklar yapılırken Rick Grimes'dan şoke eden açıklama: 'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

Andrew Lincoln, Georgia eyaletini unutamıyor. Rick Grimes'i canlandıran İngiliz aktör, 9 sezon rol aldığı The Walking Dead'in çekildiği eyaletten "asla ayrılmamış olmayı" istediğini söyledi. Rick Grimes karakteri 9. sezonda diziden ayrılmıştı.
İki çocuk babası Lincoln, 9. sezonda Rick'in Sivil Cumhuriyet Ordusu'na ait bir helikoptere binerek The Walking Dead'den uzaklaşmasıyla serinin amiral gemisinden ayrılmaya karar verdiğinde yurtdışındaki ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini açıklamıştı. Dizinin yıldız oyuncusu, 2021'de çekilmesini beklediği ve karakterini konu alan filmle The Walking Dead evrenine geri dönmeye hazırlanırken, diziden ayrılmasının "felaket bir karar" olduğunu şaka yollu ifade etti.
Pazar gerçekleştirilen The Walking Dead oyuncuları buluşması etkinliğine katılan Lincoln, "Güney'in ne olduğunu bilmiyordum. Hiç Güney'de bulunmamıştım. Sonra Georgia'ya gittim ve bu olağanüstü şehre, Atlanta'ya aşık oldum" dedi.
Güney'de yaşamak ve çalışmak olağanüstüydü... (Georgia) hayatımda bulunduğum en olağanüstü ilerici yer ve tüm bunlar 12 yıl önceydi.
Comicbook.com'un haberine göre canlı yayımlanan sanal program Lincoln'ü Danai Gurira (Michonne), Norman Reedus (Daryl), Jeffrey Dean Morgan (Negan), Lennie James (Morgan), Christian Serratos (Rosita) ve Sonequa Martin-Green (Sasha) gibi eski rol arkadaşlarıyla bir araya getirdi.
Lincoln rol arkadaşlarına şunları söyledi:
Sevdiğim siz dostlarım. Demek istediğim, toprağa, yere, insanlara olan bağımız. Arthur, 10 yaşındaki oğlum, Georgia dışında bir işi kabul etmeme izin vermiyor (gülüyor). Hep özlüyor. 'Beni oraya geri götür!' diyor. Eve çocuklar için dönmüştüm ve şimdi benden bıktılar, keşke hiç ayrılmasaydım. Felaket bir karardı (gülüyor).
Lincoln şimdi Londra'da, "A Christmas Carol"ın canlı yayımlanan performanslarında Ebenezer Scrooge'u canlandırıyor.
Lincoln 2018'de The Walking Dead'den ayrılmadan önce Access'e yaptığı açıklamada, "Yani, kendinizi gerçekten bir baba olarak niteleyip de kaçırabileceğiniz spor günleri sayılıdır. Bu yüzden bazı önemli günler için geri dönmem, sadece etrafta bulunup eve biraz devamlılık kazandırma zamanımın geldiğini düşünüyorum" demişti.
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