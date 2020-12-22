Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Film için hazırlıklar yapılırken Rick Grimes'dan şoke eden açıklama: 'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

Film için hazırlıklar yapılırken Rick Grimes'dan şoke eden açıklama: 'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.12.2020 07:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Film için hazırlıklar yapılırken Rick Grimes'dan şoke eden açıklama: 'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

The Walking Dead dizisinin baş kahramanı Rick Grimes’i canlandıran Andrew Lincoln, dizi ekibiyle yeniden bir araya geldi ve diziden ayrılmaktan ne kadar pişman olduğunu söyledi: 'Keşke ayrılmasaydım'

Andrew Lincoln, Georgia eyaletini unutamıyor. Rick Grimes'i canlandıran İngiliz aktör, 9 sezon rol aldığı The Walking Dead'in çekildiği eyaletten "asla ayrılmamış olmayı" istediğini söyledi. Rick Grimes karakteri 9. sezonda diziden ayrılmıştı.

THE WALKİNG DEAD FİLMİ GELİYOR

İki çocuk babası Lincoln, 9. sezonda Rick'in Sivil Cumhuriyet Ordusu'na ait bir helikoptere binerek The Walking Dead'den uzaklaşmasıyla serinin amiral gemisinden ayrılmaya karar verdiğinde yurtdışındaki ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini açıklamıştı. Dizinin yıldız oyuncusu, 2021'de çekilmesini beklediği ve karakterini konu alan filmle The Walking Dead evrenine geri dönmeye hazırlanırken, diziden ayrılmasının "felaket bir karar" olduğunu şaka yollu ifade etti.

The Walking Dead yapımcısından iddialı açıklama: 'Dönüşü muhteşem olacak'The Walking Dead yapımcısından iddialı açıklama: 'Dönüşü muhteşem olacak'

Pazar gerçekleştirilen The Walking Dead oyuncuları buluşması etkinliğine katılan Lincoln, "Güney'in ne olduğunu bilmiyordum. Hiç Güney'de bulunmamıştım. Sonra Georgia'ya gittim ve bu olağanüstü şehre, Atlanta'ya aşık oldum" dedi.

Güney'de yaşamak ve çalışmak olağanüstüydü... (Georgia) hayatımda bulunduğum en olağanüstü ilerici yer ve tüm bunlar 12 yıl önceydi.

'KEŞKE HİÇ AYRILMASAYDIM'

Comicbook.com'un haberine göre canlı yayımlanan sanal program Lincoln'ü Danai Gurira (Michonne), Norman Reedus (Daryl), Jeffrey Dean Morgan (Negan), Lennie James (Morgan), Christian Serratos (Rosita) ve Sonequa Martin-Green (Sasha) gibi eski rol arkadaşlarıyla bir araya getirdi.

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzüKimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Lincoln rol arkadaşlarına şunları söyledi:

Sevdiğim siz dostlarım. Demek istediğim, toprağa, yere, insanlara olan bağımız. Arthur, 10 yaşındaki oğlum, Georgia dışında bir işi kabul etmeme izin vermiyor (gülüyor). Hep özlüyor. 'Beni oraya geri götür!' diyor. Eve çocuklar için dönmüştüm ve şimdi benden bıktılar, keşke hiç ayrılmasaydım. Felaket bir karardı (gülüyor).

Lincoln şimdi Londra'da, "A Christmas Carol"ın canlı yayımlanan performanslarında Ebenezer Scrooge'u canlandırıyor.

Lincoln 2018'de The Walking Dead'den ayrılmadan önce Access'e yaptığı açıklamada, "Yani, kendinizi gerçekten bir baba olarak niteleyip de kaçırabileceğiniz spor günleri sayılıdır. Bu yüzden bazı önemli günler için geri dönmem, sadece etrafta bulunup eve biraz devamlılık kazandırma zamanımın geldiğini düşünüyorum" demişti.

Netflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleriNetflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Yankıları sürüyor! İşte yılın en iyisi Yankıları sürüyor! İşte yılın en iyisi
Tam bir oksijen deposu! Görenler hayran kalıyorTam bir oksijen deposu! Görenler hayran kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Diğer Haberler

Parasite yine zirvede! Guardian seçti: 2020'nin en iyi filmleri

Yankıları sürüyor! İşte yılın en iyisi

Tahmin ettiğiniz gibi değil! Netflix’te 2020'de en çok hangi yapımlar izlendi?

Ne La Casa de Papel ne de Extraction! En çok izlenen yapımlar şaşırttı

2020’nin en yüksek hasılat yapan 20 bağımsız filmi

Gladyatörü daha önce böyle görmediniz!

Vaka sayısı 41 bini bulunca Escobar’lı filmin çekimleri ertelendi

Vaka sayısı 41 bini bulunca çekimler ertelendi

İddialı rollerin kadını Charlotte Gainsbourg ve Rebel Wilson, The Almond and the Seahorse kadrosunda

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Zirvede sürpriz bir isim var! The Playlist seçti: Yılın en iyi oyuncu performansları

Bol sürprizli listenin zirvesinde...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.