Film için hazırlıklar yapılırken Rick Grimes'dan şoke eden açıklama: 'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

Andrew Lincoln, Georgia eyaletini unutamıyor. Rick Grimes'i canlandıran İngiliz aktör, 9 sezon rol aldığı The Walking Dead'in çekildiği eyaletten "asla ayrılmamış olmayı" istediğini söyledi. Rick Grimes karakteri 9. sezonda diziden ayrılmıştı.

THE WALKİNG DEAD FİLMİ GELİYOR

İki çocuk babası Lincoln, 9. sezonda Rick'in Sivil Cumhuriyet Ordusu'na ait bir helikoptere binerek The Walking Dead'den uzaklaşmasıyla serinin amiral gemisinden ayrılmaya karar verdiğinde yurtdışındaki ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini açıklamıştı. Dizinin yıldız oyuncusu, 2021'de çekilmesini beklediği ve karakterini konu alan filmle The Walking Dead evrenine geri dönmeye hazırlanırken, diziden ayrılmasının "felaket bir karar" olduğunu şaka yollu ifade etti.

Pazar gerçekleştirilen The Walking Dead oyuncuları buluşması etkinliğine katılan Lincoln, "Güney'in ne olduğunu bilmiyordum. Hiç Güney'de bulunmamıştım. Sonra Georgia'ya gittim ve bu olağanüstü şehre, Atlanta'ya aşık oldum" dedi.

Güney'de yaşamak ve çalışmak olağanüstüydü... (Georgia) hayatımda bulunduğum en olağanüstü ilerici yer ve tüm bunlar 12 yıl önceydi.