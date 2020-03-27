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Pedro Rodriguez'in Chelsea'deki geleceği belirsiz

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Pedro Rodriguez, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini ve takımdaki geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Pedro Rodriguez'in Chelsea'deki geleceği belirsiz

İspanyol oyuncu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkesinin basınına verdiği röportajda Chelsea'den ayrılacağına yönelik ifadelerin tercüme hatasından kaynaklandığını dile getirdi.

Chelsea taraftarlarından birçok veda mesajı aldığını belirten Pedro, "Onlara teşekkür ediyorum ancak kulüp yetkilileriyle henüz görüşmedim. Sözleşmem sezon sonu bitiyor ama burada devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir kulüple sözleşme imzalamadığını kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Şu an Chelsea'ye aitim, onlarla bir kontratım var. Benim arzum burada kalmak ancak gelecekte ne olacağını bilmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
chelsea pedro rodriguez İngiltere Premier Lig

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