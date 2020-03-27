Pedro Rodriguez'in Chelsea'deki geleceği belirsiz

İspanyol oyuncu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkesinin basınına verdiği röportajda Chelsea'den ayrılacağına yönelik ifadelerin tercüme hatasından kaynaklandığını dile getirdi.
Chelsea taraftarlarından birçok veda mesajı aldığını belirten Pedro, "Onlara teşekkür ediyorum ancak kulüp yetkilileriyle henüz görüşmedim. Sözleşmem sezon sonu bitiyor ama burada devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Başka bir kulüple sözleşme imzalamadığını kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Şu an Chelsea'ye aitim, onlarla bir kontratım var. Benim arzum burada kalmak ancak gelecekte ne olacağını bilmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
(AA)
Flaş! Fenerbahçe'ye sürpriz hoca
Babel'den Abdurrahim Albayrak paylaşımı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı
G.Saray'a Feghouli piyangosu!
Emre Belözoğlu'ndan "evde kal" çağrısı
Merih Demiral'dan dev koronavirüs yardımı
Alman devlerinden Kovid-19 yardımı!
'Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak'
'Hiçbir oyuncumuzda problem yok'
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket
Süper Lig'in en değerlerlisi Sörloth
Napoli Sörloth'un peşinde
Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"
Okuyucu Yorumları 0 yorum