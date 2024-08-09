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  4. Peker Açıkalın'dan kötü haber! Beyin kanaması geçirdi, konuşma yetisini kaybetti

Peker Açıkalın'dan kötü haber! Beyin kanaması geçirdi, konuşma yetisini kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.08.2024 12:30
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği 'Gaffur Aksoy' karakteri ile hafızalara kazınan Peker Açıkalın'dan üzen haber geldi. Ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Peker Açıkalın'dan kötü haber! Beyin kanaması geçirdi, konuşma yetisini kaybetti

MYNET-Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok başarılı projede yer alan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'dan kötü haber geldi.

GAFFUR

ÜZEN HABER GELDİ

Ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Magazin Burada'nın haberine göre; Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edildi.

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Ayrıca Açıkalın’ın hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.

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Peker Açıkalın
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