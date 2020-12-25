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Pekin ördeği nasıl yapılır? Malzemeleri neledir? MasterChef Pekin ördeği tarifi ve yapılışı

Metin Yamaner Metin Yamaner 25.12.2020 02:24 | Son Güncelleme:
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Pekin ördeği nasıl yapılır? Malzemeleri neledir? MasterChef Pekin ördeği tarifi ve yapılışı

Pekin ördeği, MasterChef son bölümde yarışmacılardan istenen yemeklerden biri oldu. Şef Somer Sivrioğlu'nun özel tarifi ile yapılmış Pekin ördeği tarifi de merak konusu oldu. Somer Sivrioğlu şef, yarışmacılara bu özel yemeğin tarifini, püf noktalarını anlatırken izleyiciler de Pekin ördeği nasıl yapılır araştırmaya başladı. Peki Pekin ördeği tarifi nedir? İşte MasterChef Pekin ördeği tarifi, malzemeleri ve püf noktası.

Sevilen yarışma MasterChef'te Somer Şef'in imza tabağı Pekin ördeği yapıldı. yapılması istendi. İşte Pekin ördeği tarifi ve yapılışı.

PEKİN ÖRDEĞİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 ördek

Tuz

Soğan

Sarımsak

Ayçiçek yağ

Anason

Tane karabiber

Soya sos

Toz seker

Bal

Sirke

Zencefil

Karanfil

Defne yaprağı

Hoisin sos

Üzerine

Bal

Esmer şeker

Su

Soya sos

Pirinç sirkesi

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PEKİN ÖRDEĞİ YAPILIŞI

Pekin ördeklerini güzelce yıkayıp içini dışını kağıt havlu ile kurulayınız. Ardından kompresör ya da hava pompası yardımı ile derisi ile etinin arasına hava basarak derinin etten ayrılmasını sağlayın. Bir mayonez tenceresine sarımsak ve zencefil rendeleyiniz. hoisin sos, anason, tane karabiber, defne yaprağı, şeker, soya sosu ve küp küp doğranmış soğanı ördeğin içine masaj yaparak yediriniz ve alt ve üst kısmından hava almayacak şekilde bir şiş yardımı ile dikiniz.

Büyük bir tencereye su, bal, şeker, karanfil anason ve karanfil ekleyiniz ve kaynatınız. Kaynayan karışımımızı ördeğimizin her yerine temas edecek şekilde üstüne dökerek 5dk banyo yaptırınız. (deriler şişecektir)

Ördeğimizi ip yardımı ile ocağınızın en az 50vm üstüne gelecek şekilde ördeği asınız ve ocağı açınız. Ocaktan gelen kuru ve sıcak hava dalgası ördeğin dış derisini kurutacaktır. Bu işlem en az 2saat sürmelidir.

Kuruyan ördeğimizi 170 derece fırında iyice kızarıp dışı çıtır olana kadar pişiriniz ve 25dk dinlendirip tüketebilirsiniz

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