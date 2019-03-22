Pekmezin renk ve tat verdiği asırlık lezzet: Giresun simidi

Yaklaşık 500 yıldır yörede üretilen Giresun simidi, pekmezin verdiği tattan dolayı rağbet görüyor. Simit ustalarınca su, tuz, pekmez ve maya kullanılarak üretilen hamur, kesimi yapıldıktan sonra suda haşlanıyor. Daha sonra pekmeze batırılan simit fırında kurutulduktan sonra tekrar fırına sürülerek pişiriliyor. Susamsız ve çıtır oluşuyla damağa hitap eden Giresun simidi, ikramlık olarak yurt içindeki şehirlerin yanı sıra gurbetçiler tarafından yurt dışına da götürülüyor.

Giresun Fırıncılar Odası Başkanı Hami Demir, yaptığı açıklamada, Giresun simidinin 500 yıllık bir geçmişinin olduğunu söyledi. Simidin köylerden gelen bir lezzet olduğunu belirten Demir, "Eskiden köylerde daha büyük şekilde yapılıyormuş. Zaman içerisinde küçülerek günümüze kadar bu şekilde gelmiş. Halen de köylerde daha değişik şekillerde yapılmaya devam ediliyor" dedi.

Demir, simidin kentte büyük rağbet gördüğüne dikkati çekerek, bir kez tüketenin bu lezzetten vazgeçemediğini ifade etti. Bazı şehirlerde benzer simitlerin olduğunu kaydeden Demir, "Bizim ürettiğimiz simitler lezzet, kıvam olarak tamamen farklı. Bizim simidimiz Türkiye'de tektir. Şu ana kadar tescillenmese de halkın gönlünde tescillenmiştir" diye konuştu.