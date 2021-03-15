SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Pele, Ronaldo'nun gol rekoru kırdığını kabul etti

Pele, Ronaldo'nun gol rekoru kırdığını kabul etti

15.03.2021 08:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pele, Ronaldo'nun gol rekoru kırdığını kabul etti

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Cristiano Ronaldo'nun gol rekorunu kırdığını kabul etti.

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul ederek Portekizli yıldızı kutladı.

Pele, Twitter hesabından Ronaldo ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

3 Ocak'ta oynanan Udinese maçında futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten 36 yaşındaki Ronaldo, Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna gelmişti.

Pele ise sosyal medya hesabında yer alan biyografisine, "1283 golle en çok gol atan oyuncu." ifadesini eklemişti.

Öte yandan, Serie A'da bugün oynanan Cagliari maçında "hat-trick" yapan Ronaldo, toplam gol sayısını 770'e çıkardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyorRonaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Muslera'ya sürpriz talip! Transfer teklifi...

Muslera'ya sürpriz talip! Transfer teklifi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gol düellosu Beşiktaş'ın

Gol düellosu Beşiktaş'ın

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Süper Lig ekibinden Belhanda bombası

Süper Lig ekibinden Belhanda bombası

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

F.Bahçe'de Dilmen gündemde yok

F.Bahçe'de Dilmen gündemde yok

Diğer Haberler

Pele, Ronaldo'nun gol rekoru kırdığını kabul etti

Pele, kabul etti! Beni geçti...

Jailson, Gremio'ya geri dönüyor!

Jailson geri dönüyor!

Real Madrid, Kylian Mbappe için kaynak yaratacak

Yılın transfer bombası patlıyor

David Beckham, Ronaldo ve Messi'yi istiyor

Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor

Thierry Henry, Montreal'den istifa etti!

Thierry Henry istifa etti

Celtic'te teknik direktör Neil Lennon istifa etti

Celtic'te teknik direktör Neil Lennon istifa etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.