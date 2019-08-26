Pelin Akil’den kocasına sert uyarı: Sen artık babasın!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve gerek hamilelik ve gerekse sonrasında bol miktarda paylaşımda bulunan Pelin Akil, eşi Anıl Altan’a takılmadan duramıyor. Eşinin çocuklarıyla vakit geçirirken çekilmiş en keyifli karelerini hayranlarına ulaştırmaktan geri durmayan Pelin Akil, bu defa instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

PELİN AKİL EŞİNİ UYARDI

Güzel oyuncu Pelin Akil, instagram hesabının hikaye bölümünden eşi Anıl Altan’la olan profil fotoğrafı diyaloğunu

paylaştı ve ona baba olduktan sonra profil fotoğrafını değiştirmesi gerektiği şeklindeki uyarısını takipçilerine gösterdi ve ‘Haksız mıyım ya?’ sorusunu eklemeyi de ihmal etmedi.





