Mynet Trend

Pelin Akil’den kocasına sert uyarı: Sen artık babasın!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 26.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

Oyuncu Pelin Akil, nisan ayında annelik duygusuyla tanışmış ve ikiz bebeklerini kucağına almanın heyecanını yaşamıştı.

Pelin Akil’den kocasına sert uyarı: Sen artık babasın!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve gerek hamilelik ve gerekse sonrasında bol miktarda paylaşımda bulunan Pelin Akil, eşi Anıl Altan’a takılmadan duramıyor. Eşinin çocuklarıyla vakit geçirirken çekilmiş en keyifli karelerini hayranlarına ulaştırmaktan geri durmayan Pelin Akil, bu defa instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

PELİN AKİL EŞİNİ UYARDI

Güzel oyuncu Pelin Akil, instagram hesabının hikaye bölümünden eşi Anıl Altan’la olan profil fotoğrafı diyaloğunu
paylaştı ve ona baba olduktan sonra profil fotoğrafını değiştirmesi gerektiği şeklindeki uyarısını takipçilerine gösterdi ve ‘Haksız mıyım ya?’ sorusunu eklemeyi de ihmal etmedi.

pelin-akil-ic

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
'Pantolona giremedim' fotoğrafı olay oldu!'Pantolona giremedim' fotoğrafı olay oldu!
Seda Sayan bu defa Mustafa Sandal'ı gençleştirdi!Seda Sayan bu defa Mustafa Sandal'ı gençleştirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil anıl altan

En Çok Okunan Trend Haberler

250 kişilik kalabalığın elinden milletvekili aldı!

250 kişilik kalabalığın elinden milletvekili aldı!

Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerine dikkat

Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerine dikkat

Dev zirveye damga vuran görüntü!

Dev zirveye damga vuran görüntü!

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 4 yorum
NE GEREKSİZ İNSANLAR BUNALR BÖYLE .
başka da derdimiz yok ya
gereksiz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bensu Soral’ın düğün stiline övgü yağdı

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı güzel!

Heidi Klum: Makarnayı fazla kaçırmış olabilirim

'Pantolona giremedim' fotoğrafı olay oldu!

Seda Sayan bu defa Mustafa Sandal'ı gençleştirdi!

Seda Sayan bu defa Mustafa Sandal'ı gençleştirdi!

Kylie Jenner'ın kıyafetinden çok çantası konuşuldu!

En genç milyardere eleştiri yağdı! 'Paran mı yetmedi?'

Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!

Tepki çeken paylaşım! 'Hostesin kalçası...'

Sezen Aksu, babasını son yolculuğuna uğurladı

Sezen Aksu'nun acı günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.