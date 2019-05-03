Pelin Akil ikiz bebeklerinin fotoğrafını paylaştı

2016 yılında görkemli bir törenle evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızları Alin ve Lina'yı 20 Nisan'da kucaklarına almıştı. Doğumdan sonra bakım süreciyle ilgili sık sık paylaşım yapan Akil, ikiz bebeklerinin fotoğrafını ise ilk defa paylaştı.

Paylaşımında bebeklerinin yüzünü göstermeyen Pelin Akil şu notu yazdı:

“Size biraz şu anki süreçten bahsedeyim. Şu ponçik ayakların başında duran Herkül Altan. Her 3 saatte 1 bizimle birlikte ayakta ve bizim dışımızda odaya giren herkesi bebeklerden uzaklaştırıyor, inanılmaz bir sahiplenme inanılmaz bir ağabeycilik. Biz nasıl mıyız? Biraz yorgun, biraz dalgın ve durgun ama çok sevgi dolu çok aşık ve çok keyifliyiz. Şu görüntüye değmez mi tüm yorgunluklar (tamam sizin yerinize de kokluyorum o ayakları)”

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede 200 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

