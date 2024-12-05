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  4. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşandığı iddia edilmişti! "Bir kavgamız olmuştu" deyip yaşadıklarını anlattı

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşandığı iddia edilmişti! "Bir kavgamız olmuştu" deyip yaşadıklarını anlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.12.2024 10:43
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Son olarak Yalı Çapkını'nda Diyar karakterine hayat veren Pelin Akil özel hayatıyla gündemde. Sessiz sedasız boşandığı iddia edilen Akil Anıl Altan ile evliliği yakında yakın dostuna verdiği sırrın yayılmasıyla böyle bir dedikodunun patladığını açıkladı.

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşandığı iddia edilmişti! "Bir kavgamız olmuştu" deyip yaşadıklarını anlattı

2016 yılında evlenen ve üç yıl sonra ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan Pelin Akil ile Anıl Altan hakkında, yeniden boşandıkları yönünde iddialar gündeme geldi.

Ünlü çiftin son dönemdeki ayrılık haberleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Anıl Altan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Altan, "Üç yıldır bizi boşuyorlar… Bu tür haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin" şeklinde konuştu.

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Berfu Yenenler'e konuk olan Pelin Akil de sürekli haklarında boşanma dedikodularının çıkmasının sebebini anlattı. Akil programdaki açıklamasında "Böyle saçma şeyler oldu. Nereden çıktığını biliyorum da bir kavgamız olmuştu, bir dertleşmiştim arkadaşımla söylediğim şeyler çarptılarak magazin sayfalarında çıkmıştı. Yakın arkadaşımdı, sonra benle alakalı olmadığını söylemişti" dedi.

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Pelin Akil devamında ise eşini azarladığına dair yorumlara da "Biz atışırız hep, bunlar mesela bizi tanımayanlara öyle görünüyor. Anıl da bana söyler eğleniriz birbirimizle" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil
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