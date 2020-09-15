Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile sinirlendim

Oyuncu ve tarihçi Pelin Batu’nun, Murat Bardakçı ve akademisyen Erhan Afyoncu’yla sunduğu ve 2015 yılında yayından kaldırılan Tarihin Arka Odası programının bir bölümü dün Twitter’da yeniden gündem oldu.

ÜZERİNE GİTMEYE DEVAM ETTİLER

Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu, ‘Sosyal Tarih’ konusunun tartışıldığı programda iğneleyici ve alaycı tavırlarla Pelin Batu’nun sözünü kesiyor. Bu alaycı tavırlara öfkelenen Batu’nun uyarılarına rağmen ikili Batu'nun üzerine gitmeye devam ediyor.

Söz konusu programa ait videonun Twitter’da yeniden gündem olmasının ardından çok sayıda kullanıcı Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’ya tepki gösterdi.

Pelin Batu da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, “Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim” yorumunda bulundu.

Batu, 2011 yılında Murat Bardakçı’yla yaşadığı bir tartışmanın ardından programdan ayrılmıştı.

