Mynet Trend

Pelin Batu İstanbul'u terk etmeye karar verdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 14.04.2019 13:01 | Son Güncelleme

Pelin Batu da bir çok ünlü isim gibi şehir hayatından sıkıldı. Batu ailesiyle birlikte Datça'ya yerleşmeye karar verdi.

Pelin Batu İstanbul'u terk etmeye karar verdi

Doğum yaptığı sırada kalça kemiği kayan ve bu yüzden uzun süre baston ile yürümek zorunda kalan Pelin Batu'nun sağlığına kavuştu.

Pelin Batu çocuğunun ve kendisinin organik bir yaşama geçmesi için ailesi ile beraber Datça’dan iki katlı bir ev satın aldı.

Bahçesinde zeytin ağaçları da olan evde yaşamaya karar veren Batu’ya eşi Macit Bitargil de büyük destek oldu.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
İmamoğlu paylaşımı sosyal medyayı salladıİmamoğlu paylaşımı sosyal medyayı salladı
'Öp beni büyük aşkım''Öp beni büyük aşkım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pelin Batu datça

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu derbi kararını bu paylaşımla açıkladı

Ekrem İmamoğlu derbi kararını bu paylaşımla açıkladı

Lisenin deposunda bulundu!

Lisenin deposunda bulundu!

Volkswagen'den tarihi seçim! Türkiye mi, Bulgaristan mı?

Volkswagen'den tarihi seçim! Türkiye mi, Bulgaristan mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında değişiklik

Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabında değişiklik

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

İmamoğlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ceyda Düvenci Kanada'da aşk tazeledi

'Öp beni büyük aşkım'

Talat Bulut'tan Robert Downey Jr paylaşımı! 'ABD'de salgın oldu'

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Ünlü şarkıcı Pınar Aylin baston kullanıyor!

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Ariel Winter son haliyle şoke etti! 'Kalçamı geri istiyorum'

Bu halinden eser yok! 'Kalçamı geri istiyorum'

Rap'te Ahiyan rüzgarı! 3 video klip aynı anda yayında!

Rap'te Ahiyan rüzgarı! 3 video klip aynı anda yayında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.