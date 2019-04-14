Pelin Batu İstanbul'u terk etmeye karar verdi

Doğum yaptığı sırada kalça kemiği kayan ve bu yüzden uzun süre baston ile yürümek zorunda kalan Pelin Batu'nun sağlığına kavuştu.
Pelin Batu çocuğunun ve kendisinin organik bir yaşama geçmesi için ailesi ile beraber Datça’dan iki katlı bir ev satın aldı.
Bahçesinde zeytin ağaçları da olan evde yaşamaya karar veren Batu’ya eşi Macit Bitargil de büyük destek oldu.
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