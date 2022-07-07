Pelin Batu ve bundan 4 sene önce İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiği kalp damar cerrahı eşi Macit Bitargil gündem oldu. Ünlü oyuncu ve eşi boşandı. Peki Pelin Batu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Pelin Batu ve Macit Bitargil neden boşandı? Ünlü oyuncunun biyografisi haberimizde...

PELİN BATU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Pelin Batu, 27 Aralık 1978 tarihinde, Ankara'da doğdu.

Pelin Batu, anne tarafından Arnavut kökenlidir. Ünlü ismin babası ise eski milletvekillerinden olan emekli büyükelçi İnal Batu'dur.

Pelin Batu, babasının büyükelçilik görevi dolayısıyla çocukluğu aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Pakistan'ın da bulunduğu birçok ülkede geçmiştir.

Pelin Batu, liseyi New York, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Marymont Okulu'nda bitirdi ve sonrasında Mannes Müzik Koleji'nde tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Batu'nun üniversite derecesi ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlandı.

1999 yılında vizyona giren Harem Suare adlı sinema filminde canlandırdığı Cariye Nevres karakteri ile sinemaya atılan Batu, aynı yıl vizyona giren iki filmin daha kadrosunda yer aldı; Akşam Güneşi ve Hayal Kurma Oyunları. Batu'nun sinema kariyerindeki en önemli rollerden birisi ise 2000 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı ve başrollerini Kadir İnanır ile Müjde Ar'la paylaştığı Komser Şekspir odu.

Aralarında 2004 tarihli Kerem ile Aslı, 2005 tarihli Sessiz Gece ve 2006 tarihini taşıyan Pars; Kiraz Operasyonu'nun da bulunduğu pek çok sinema yapımının yanı sıra tiyatro oyunları ve tv dizilerinde de rol alan Batu, Ghost Sonata adlı oyundaki başarılı performansı ile de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı.

Habertürk'te Renkahenk isimli bir kültür sanat programını hazırlayıp sunmuştur.

PELİN BATU VE MACİT BİTARGİL NEDEN BOŞANDI?

Pelin Batu’nun evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak açtığı boşanma davası, anlaşmalıya döndü. İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde basına kapalı olarak görülen duruşmada mahkeme, Batu ile Bitargil’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına hükmetti.

Mahkeme, çiftin sunduğu protokole göre çocuğun velayetini ‘ortak velayet’ olarak düzenledi ve protokol gereği Macit Bitargil’in çocuğuna aylık 2 bin lira nafaka ile okul masraflarını karşılamasına karar verdi.

PELİN BATU'NUN BOŞANDIĞI EŞİ MACİT BİTARGİL KİMDİR?

Macit Bitargil, 1980 yılında doğdu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü mezunu olan Bitargil, mezuniyeti sonrası doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Kalp ve Damar Cerrahı olarak çalışmalarına devem eden Bitarigil, 2017'de oyuncu, tarihçi ve şair eski milletvekili, emekli büyükelçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu ile İtalya Roma'da evlenmiştir. Macit Bitargil, aslen Hatay Antakya'lıdır.

Macit Bitargil‘in ağabeyi bir dönem ikinci evliliğini sosyete dünyasının önemli isimlerinden Raffi Portakal‘ın kızı Maya Portakal ile gerçekleştirmişti. Maya Portakal ve Pelin Batu cemiyet hayatında birbirlerine yakınlıklarıyla tanınıyorlardı. Çift geçtiğimiz gün boşandı.



