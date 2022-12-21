MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pelin Karahan'dan beklenmedik itiraf! 'Dışlandım'

Pelin Karahan'dan beklenmedik itiraf! 'Dışlandım'

21.12.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Karahan 2014'te Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuş, ardından oğulları Ali Demir ve Can Eyüp dünyaya gelmişti. Çocuklarına rağmen çalışmaya devam eden oyuncu anne olduktan sonra dışlandığı belirterek açıklamalarda bulundu.

Pelin Karahan'dan beklenmedik itiraf! 'Dışlandım'

Pelin Karahan, BloombergHT TV’de katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu “Benim için 'O artık anne oldu çocukları var, çalışmaz, eşinin durumu da iyi' gibi bir tavır gördüm sektörde. Bunu bir de erkek oyuncular değil hemcinslerim yaptı. Ama ben zoru seçip işime devam ettim" dedi.

Oyuncu 17 yaşından beri görüşmediği babası Bayram Ali Karahan için "Benim babam yok" demişti. Karahan "Bu durum hiç yalnız kalmamam, hayatımda hep bir erkek olması gerektiği algısını yarattı. Gençlik yıllarımda ilişkilerimin biri bitince diğeri başlardı. Yalnız kalamıyordum. Şimdiki kafam olsa asla öyle yapmaz, yalnız kalırdım. Tadını çıkartırdım."

pelin-karahan-1

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

"HEP BİR ERKEĞE İHTİYACIM VAR SANIYORDUM"

"Kimseye ihtiyacım yoktu ama bir kadın olarak bir erkeğe ihtiyacım var sanıyordum" diye konuştu. Babasız olmanın beraberlik yaşadığı erkeklere karşı şımarıklık yapmasına neden olmadığını söyleyen Pelin Karahan "Aksine bana ve anneme laf gelmesin diye daha çok dikkat ettim. Çünkü annemle sadece iki kadındık. Dul bir kadın olarak yaşamak hiç kolay değil Türkiye’de."

pelin-karahan-3

"SOĞUK BİR KADIN"

"Hemen bir şey yapıştırıveriyorlar. Bunu taşımak zor. Bu kontrollü tavırlarım yüzünden dışarıdan bakanlar benim için ‘Soğuk bir kadın’ diyor. Konuşunca bıcır bıcır olsam da bu mesafeli duruşum o dönemlerden kalma" açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrana geri dönüyor! İşte yeni dizisi...Ekrana geri dönüyor! İşte yeni dizisi...
Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisinden kalça şov!Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisinden kalça şov!
Kamera sallanınca gerçek ortaya çıktı! İzleyici şaşkına döndüKamera sallanınca gerçek ortaya çıktı! İzleyici şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan

En Çok Okunan Haberler

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...

Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.