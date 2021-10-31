Pelin Öztekin aşkını ilan etti

Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, yeni bir aşka yelken açtı. Öztekin, Kaş tatilinde birlikteliğini duyurdu.

Mide küçültme ameliyatının ardından toplam 93 kilo veren Pelin Öztekin, ekim ayının son günlerinde çıktığı Kaş tatilinden paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Pelin Öztekin, aradığı mutluluğu buldu. Öztekin, kalbini pazarlama uzmanı Alican Tabak'a kaptırdı. Çift birlikteliklerini de sosyal medya hesaplarından duyurdu. İkili, şu sıralar Kaş'ta denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.



