Pelin Öztekin'den duygulandıran Rasim Öztekin paylaşımı! Geçmişe götürdü

Pelin Öztekin, geçtiğimiz mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Rasim Öztekin'i bu videoyla andı.

Öztekin paylaşımına, "Bazı mesajlar var hala dönüp bakamadığım, okuyup, cevap veremediğim ama yinede silemediğim.

"4 VEYA 5 YAŞINDAYIM"

Bugün, tam şuan o mesajlardan biriyle istemsizce bakıştık. Nedensizce mesaja bastım ve karşıma bu video çıktı. Ferruh abi çekmiş, sanırım 4 veya 5 yaşımdayım. Bazı hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu!

"KEŞKE HEP ÇOCUK KALSAM"

Annemin güzelliği ve Babamdan aldığım belki de ilk oyunculuk dersim. Videodan çıkamıyorum, “Keşke hep çocuk kalsak” lafını hiç bu kadar derinimde hissetmemiştim. Çok Özledim be ÇOK!" notunu düştü.

