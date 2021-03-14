Pelin Öztekin galibiyeti Rasim Öztekin'e adadı!

Kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan usta tiyatrocu Rasim Öztekin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, babasını kaybettikten sonra bugün ilk kez bir paylaşım yaptı.

Galatasaray kongre üyesi olan ve sarı-kırmızılı takımın maçlarını kaçırmadan takip eden Öztekin için kızından Galatasaray paylaşımı geldi.

Pelin Öztekin, sarı-kırmızılı takımın Kayserispor'u 3-0 yendiği müsabakanın ardından sarı-kırmızılı kalpler eşliğinde, "Bu galibiyet sana gelsin Babiş" şeklinde tweet attı.

