Pelin Öztekin geleneğini bozmadı! Denizin içinde paylaştı

Pelin Öztekin sosyal medyada bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Öztekin 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar vermiş ve mide küçültme ameliyatı olmuştu.

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin babasının ölümünden sonra zor günler geçirdi ve bir süre de kendini işine vererek çalıştı.

Pelin Öztekin işlerini hafifleterek soluğu Kaş'ta aldı. Denizi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Öztekin denizin içinden pozunu takipçileriyle paylaştı.



