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Pelin Öztekin geleneğini bozmadı! Denizin içinde paylaştı

29.08.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin yoğun geçen günlerinin ardından soluğu Kaş'ta aldı. Öztekin geleneğini bozmadı ve denizin içinden paylaşım yaptı.

Pelin Öztekin geleneğini bozmadı! Denizin içinde paylaştı

Pelin Öztekin sosyal medyada bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Öztekin 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar vermiş ve mide küçültme ameliyatı olmuştu.

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin babasının ölümünden sonra zor günler geçirdi ve bir süre de kendini işine vererek çalıştı.

Ekran Alıntısı

Pelin Öztekin işlerini hafifleterek soluğu Kaş'ta aldı. Denizi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Öztekin denizin içinden pozunu takipçileriyle paylaştı.


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Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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