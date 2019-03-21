Mynet Trend

Pelvik Konjesyon Sendromu nedir? Pelvik Konjesyon Sendromu belirtileri nelerdir, tanısı ve tedavisi nasıl olur?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 21.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS), sıklıkla doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen, karnın alt kısmında ve kasıklarda bulunan toplardamarlardaki genişlemeler ve akım bozuklukları ile seyreden bir hastalıktır. Kadınların gizli hastalığı olarak adlandırılan Pelvik Konjesyon Sendromu’na karşı uzmanlar uyarıyor.

Pelvik Konjesyon Sendromu nedir? Pelvik Konjesyon Sendromu belirtileri nelerdir, tanısı ve tedavisi nasıl olur?

Kadınların gizli hastalığı olarak adlandırılan PKS ile ilgili Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk şunların altını çiziyor: “Yeni yeni tanınır hale gelip ilk planda akla gelen bir hastalık olmadığı ve konu ile ilgili yeterli deneyim sahibi bir hekime ulaşması zaman aldığı için PKS hastaları sıklıkla şikayetleri ile yaşamaya devam ederler.”

Toplumda oldukça sık karşılaşılan ve fark edilmesi güç olan bu hastalık ile ilgili Dr. Cem Arıtürk 5 önemli bilgiyi paylaşıyor.

PKS HASTALARINDA İLK VE TEMEL ŞİKAYET AĞRIDIR

PKS hastalarında genelde nedeni başka sebeplerle açıklanamayan, adet döneminden etkilenmeyen, cinsel ilişki ile şiddetlenebilen alt karın ve kasık ağrısı mevcuttur. Ağrı ile birlikte kasıklarda ve karnın alt kısımlarında dolgunluk hissi de bulunmaktadır. Bu hastalığa yakalanan kadınlarda, adet dönemi ağrıları, beklenenden ve normalden daha şiddetli olabilir. Hastaların bir kısmında genital bölgede, kasıklarda, uylukların iç yanında ve kasıklardan kalçalara doğru oluşan varisleşmiş damarlar dikkati çeker.Hastaların büyük bölümünde gebelik döneminde ortaya çıkmış varisler bulunmaktadır. Sık idrara çıkma, makat bölgesinde dolgunluk, idrarda kan görülmesi görülebilecek diğer şikayetlerdendir.

PKS, SIKLIKLA DİĞER HASTALIKLARLA KARIŞTIRILABİLİR

Özellikle ağrı dışında belirtisi olmayan PKS hastalarında, kasık ve alt karın ağrısı yaratacak tüm hastalıklar akla gelebilmektedir. Jinekolojik, ürolojik nedenler başta olmak üzere nörolojik bazı hastalıklar, mide bağırsak sistemine ait sorunlar ve kas iskelet sistemi hastalıkları da PKS ile karışabilecek şikayetlere sebep olabilmektedir. Endometriozis, kronik pelvik inflamatuar hastalık, kronik veya sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, irritabl bağırsak hastalığı, divertikülit gibi hastalıklar ayırıcı tanıda ilk başta düşünülmesi gereken hastalıklardandır.

1553156520_Pelvik2

PKS TANISI İÇİN DOPPLER ULTRASONOGRAFİ YETERLİDİR

Toplardamar hastalıklarının tamamında, deneyimli hekimler tarafından yapılan doppler ultrasonografi, ilgili toplardamarların akım ve yapısında meydana gelen değişiklikleri göstermek için yeterlidir. Karnın alt kısmındaki ve kasık bölgesindeki toplardamarların doppler ultrasonografi ile incelenmesi PKS hastalığı hakkında bilgi verir. Bazı durumlarda ilaçlı görüntüleme yöntemleri (damarların direkt anjiografi ile incelenmesi, ilaçlı tomografi veya ilaçlı MR) ile ileri incelemeler yapmak gerekebilmektedir.

PKS, KESİN TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIKTIR

Doppler ultrasonografi veya ileri görüntüleme yöntemlerinde saptanan bulgularla birlikte hastaların şikayetlerine göre tedavi yöntemine karar vermek gerekir. Hastalarda medikal tedavi yönteminden, açık cerrahiye uzanan geniş bir spektrumda tedavi seçeneklerinden uygun olanını uygulamak gerekmektedir.

İlaç tedavisi ve pelvik taban egzersizleri ağrıyı azaltıp ilerlemeyi yavaşlatabilen bir tedavi yöntemidir. Günümüzde sorunlu damarların anjiografik yöntemler ve özel cihazlar ile kapatılması en sık kullanılan, kolay ve sorunsuz bir tedavi yöntemidir.

PKS'NİN ANJİOGRAFİK YOLLARLA TEDAVİSİ GEBE KALMA İHTİMALİNİ DEĞİŞTİRMEZ

Karnın alt kısmındaki ve kasık bölgesindeki toplardamarları anjiografik yöntemlerle kapatılan hastalar, işlemden sonra da gebe kalabilir ve çocuk doğurabilirler. Bu bölgedeki damarların kapatılmış olması gebe kalma ihtimalini azaltmaz.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Göz tansiyonu körlüğe neden olabilirGöz tansiyonu körlüğe neden olabilir
Dikkat, en sık rastlanan 3. kanser!Dikkat, en sık rastlanan 3. kanser!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pelvik Konjesyon Sendromu kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz tansiyonu körlüğe neden olabilir

Göz tansiyonu körlüğe neden olabilir

Kolon kanseri nedir? Kolon kanseri neden meydana gelir? Kolon kanserini önlemek mümkün mü?

Dikkat, en sık rastlanan 3. kanser!

Alerji neden ortaya çıkar? Bahar alerjisi neden olur? İşte alerjiye karşı alınabilecek önlemler...

Bahar alerjisi olanlar dikkat!

Sigarayı mı bırakmak istiyorsunuz? İşte tiryakilere özel yol haritası

Sigarayı mı bırakmak istiyorsunuz? İşte tiryakilere özel yol haritası

Gebelikte akupunktur uygulanır mı? Gebelikte akupunkturun zararı var mıdır?

Gebelik şikayetlerinden kurtulmak mümkün!

Sağlıklı yaşlanmak için neler yapmalıyız? Sağlıklı olmak için nelere dikkat etmeliyiz?

İşte sağlıklı yaş almanın sırrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.