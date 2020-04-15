Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Pembe ormanlar, gri deniz ve çok parlak ışıklar… Karşınızda renk körü adası

Pembe ormanlar, gri deniz ve çok parlak ışıklar… Karşınızda renk körü adası

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Belçikalı fotoğrafçı Sanne De Wilde’ın çektiği Pingelap fotoğrafları, daha öncekilere hiç benzemiyor. Bu fotoğraflarda soluk pembe ormanlar, gri bir deniz ve siyah beyaz insanlar var.

Renk Körü Adası olarak da bilinen Pingelap sakinlerinin çoğunluğu akromatopsiya yani renk körlüğü yaşıyor. Dünyada her 30 bin kişiden 1’i renk körü. Bu rakam nüfusun %4’ü ile %10’u arasında değişiyor.

Belçikalı fotoğrafçı ise adanın fotoğraflarını sakinlerinin gözünden yansıtıyor. Ada halkının renk körlüğü tarihçesine bakıldığında, durum 18'inci yüzyılda yaşamış olan eski bir krala kadar gidiyor. Kral, 18'inci yüzyılda yaşanan bir tsunami sonrası hayatta kalan 20 adalıdan biri. Çok sayıda yaşanan can kaybından sonra kralın çok sayıda çocuk sahibi olarak Pingelap nüfusunun çoğunluğunu tek başına yarattığı düşünülüyor. Ancak kralın torunlarının çoğu akromatopsiye neden olan geni aldı. Bu gen mirası nesillerdir gelecek kuşaklara aktarılıyor.

RENK, SADECE BİR KELİME

Genetiğin insanları ve topluluğu nasıl şekillendirdiğinden etkilenen De Wilde, fotoğrafladığı görüntüleri “Renk Körü Adası” adlı kitabında yayınladı. Fotoğraflar, Pingelap ve ondan 300 kilometre uzaklıktaki Ponhpei Adası’nda çekildi. Ponhpei’de küçük bir topluluk oluşturan Pingelap halkı arasında da akromatopsi hala çok yaygın.

De Wilde, fotoğraflarında renkleri manipüle ederek adayı renk körü olan halkının gözünden görmeye çalışmış. De Wilde, bu tek renkli dünyada, renk kavramının sadece bir kelimeden ibaret olduğunu belirtti.

Adalılar, en çok gördükleri rengin kırmızı olduğunu söyleyince, De Wilde kızılötesi çekimler yaparak adanın gerçek renklerini değiştirdi. Ada halkının bazısı en az seçebildikleri ton olmasına rağmen yeşilin en sevdikleri renk olduğunu söyledi. De Wild bu durumun ada halkının etrafındaki ormanlara ve bitkilere duyduğu sevgiyi iletmenin bir yolu olduğuna inanıyor.

DÜNYAYI FARKLI GÖRMEK...

Antwerp’te doğan 29 yaşındaki fotoğrafçı dünyayı farklı gören veya kendilerini farklı olarak nitelendiren insanların profillerinden oluşan fotoğraflarıyla ödüller kazandı. Genç fotoğrafçı Samoa Kekea adlı fotoğraf serisinde Samoa’da yaşayan albinoları fotoğrafladı. De Wild, Samoa’daki çalışmasının Pingelap’taki çalışmasıyla bir bağı olduğunu söylüyor.

De Wilde albinoluğun da genetik bir durum olduğunu, ada gibi doğal sınırları olan bölgelerdeki küçük topluluklarda bu tür genetik koşulların daha sık ortaya çıktığını belirtti. Katıldığı bir radyo programında Samoa’da çektiği fotoğraflardan söz eden De Wilde, daha sonra bir dinleyicinin kendisiyle temasa geçerek Pingelap’ı anlattığını söyledi.

BÜYÜK MAVİLİKTE KÜÇÜK BİR NOKTA

Pingelap’a ulaşmanın kolay olmadığını söyleyen De Wilde, adanın Pasifik Okyanusu’nun engin maviliğinde küçük bir nokta gibi olduğunu söyledi. Amerika’dan Hawaii’e uçan, oradan Marshall Adası’na ulaşan De Wilde, en nihayetinde Pohnpei Adası’na varmış. Pohnpei’nin ardından dört koltuklu küçük bir uçakla Pingelap’a ulaşmış.

Fotoğrafçı, herhangi bir dükkan veya restoranın bulunmadığı ada sokaklarındaki yaşamı “çok temel” olarak tanımlıyor.

Renk körü olan insanların ışığa duyarlılığın çok yüksek olduğunu, bu durumun oldukça güneşli tropik bir adada yaşarken hayatı zorlaştırdığını anlatan De Wilde, renk körlüğü yaşayan insanların dışarıda gözlerini neredeyse açık tutamadıklarını, gün ışığında dünyayı neredeyse yanmış bir görüntü olarak gördüklerini söyledi.

De Wild, “Renkleri göremiyorlar. Bu nedenle birçok şeyi gri ve tonlarında görüyorlar. Bu nedenle her şey siyah ve beyaz arasında gidip geliyor. Ben de fotoğraflarımı Photoshop kullanarak bu renklere çevirdim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Salgın sonrası dünya ekonomisi nasıl olacak? İşte ilk tahminlerSalgın sonrası dünya ekonomisi nasıl olacak? İşte ilk tahminler
50 yıldır yerin altında bekliyordu… 121 milyar TL’ye satışa çıktı! 50 yıldır yerin altında bekliyordu… 121 milyar TL’ye satışa çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
renk körü adası , Sanne De Wilde, Pingelap, akromatopsiya,

En Çok Okunan Trend Haberler

Porno sektöründe yeni dönem: Evlere kamera servisi!

Porno sektöründe yeni dönem: Evlere kamera servisi!

Çılgınlık gibi görünse de gerçek: Evliliklerini seks robotu kurtardı!

Çılgınlık gibi görünse de gerçek: Evliliklerini seks robotu kurtardı!

Salgın sonrası dünya ekonomisi nasıl olacak? İşte ilk tahminler

Salgın sonrası dünya ekonomisi nasıl olacak? İşte ilk tahminler

Yatakta üzülmemek için bu soruları partnerinize sormayı unutmayın!

Yatakta üzülmemek için bu soruları partnerinize sormayı unutmayın!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salgın sonrası ekonomisini hızlıca düzeltmesi öngörülen ülkeler

Salgın sonrası dünya ekonomisi nasıl olacak? İşte ilk tahminler

Masal kitaplarından fırlamış gibi görünen köye hayran kalacaksınız

Masal kitaplarından fırlamış gibi görünen köye hayran kalacaksınız

31 yıldır adada yalnız yaşayan yaşlı İtalyan’dan karantina tavsiyeleri

Modern Robinson Cruse’dan karantina tavsiyeleri

Evden çıkmadan yapabileceğiniz en ilgi çekici 7 tren yolculuğu

Oturduğunuz yerden dünyanın güzelliklerini deneyimleyin

İspanya’da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra

Koronavirüsün giremediği tek kasaba: Sadece bir polis koruyor!

Polonya’dan Google Street View’e takılan ilginç fotoğraflar

Böylesini daha önce görmediniz! Birbirinden ilginç anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.