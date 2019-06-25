SPOR

Pemra Özgen, Wimbledon'a galibiyetle başladı

TENİS HABERLERİ  | 25.06.2019 19:30 | Son Güncelleme

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Çinli Yuxuan Zhang'ı 2-0 yenerek 2. eleme turuna katılmaya hak kazandı.

Pemra Özgen, Wimbledon'a galibiyetle başladı

Kadınlar dünya sıralamasının 220. basamağındaki Pemra Özgen, elemelerin ilk turunda dünya 258 numarası Çinli Yuxuan Zhang ile karşılaştı.

Rakibini 2 sette aldığı 6-1'lik skorlarla 2-0 yenen milli tenisçi, turu geçen taraf oldu.

Pemra Özgen, 2. eleme turunda dünya 134 numarası Rumen tenisçi Ana Bogdan ile karşılaşacak. (AA)

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Çağla Büyükakçay, Wimbledon'da elemeleri geçemedi Çağla Büyükakçay, Wimbledon'da elemeleri geçemedi
Çağla Büyükakçay ikinci olduÇağla Büyükakçay ikinci oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pemra Özgen wimbledon

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi açıkladı

Renato Sanches sürprizi

Renato Sanches sürprizi

Başakşehir transferi bitirdi! 3 yıllık imza

Başakşehir transferi bitirdi! 3 yıllık imza

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Simona Halep çeyrek finalde elendi

Simona Halep çeyrek finalde elendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fransa Açık'ta favoriler turladı

Fransa Açık'ta favoriler turladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pemra Özgen, Wimbledon'a galibiyetle başladı

Milli tenisçi, Wimbledon'a galibiyetle başladı

Çağla Büyükakçay, Wimbledon'da elemeleri geçemedi

Çağla Büyükakçay, Wimbledon'da elemeleri geçemedi

Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu

Çağla Büyükakçay ikinci oldu

İpek Soylu, İsrail'de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı

İpek Soylu, İsrail'de şampiyon

Fransa Açık'ta kadınlarda şampiyon Ashleigh Barty

Kadınlarda şampiyon Barty

Novak Djokovic'i yenen Dominic Thiem, Fransa Açık'ta finalde

Djokovic'i yenip finale yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.