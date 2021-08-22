Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 89. dakikada Miha Zajc attı.

Fenerbahçe, 26. dakikada Luiz Gustavo ile bir gol bulurken, bu gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Bright-Osayi Samuel ile 56'da önemli bir fırsatı değerlendiremedikten 1 dakika sonra Kim Min-Jae ile bir kez daha öne geçmeye yaklaştı ancak Güray Vural topu çizgiden çıkardı. Antalyaspor, ilk dakikada Güray Vural ile, 43. dakikada Amilton ile gol fırsatlarından yararlanamadı.

Son 11 sezonda 2. kez lige ikide iki ile başlayan Fenerbahçe 6 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 9 maça çıkan Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta İzmir'de Altay'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

VITOR PEREIRA'DAN ROTASYON

Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takım, müsabakaya Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya ve Mbwana Samatta ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mesut Özil, Enner Valencia, Arda Güler, Miha Zajc, Fatih Yiğit Şanlitürk ve Melih Bostan yer aldı.

ÖZİL, ZAJC VE SERDAR YEDEKLER ARASINDA

Teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile oynanan son maçın ilk 11'inde sahaya sürdüğü Serdar Aziz, Mesut Özil ve Zajc'ı yedeğe çekti. HJK Helsinki müsabakasına ilk 11'de başlayan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA FORMAYI KAPTI

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımın son oynadığı HJK Helsinki maçında tek gole imza atan 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilk 11'de şans verdi.

HJK Helsinki maçının 62. dakikasında yıldız futbolcu Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Muhammed Gümüşkaya, sergilediği performansla dikkati çekmişti.

KIM MIN-JAE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Güney Koreli stoper Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu, lisansı çıkarılamadığı gerekçesiyle ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor ve Avrupa Ligi'ndeki HJK Helsinki karşılaşmalarında forma giyememişti.

FENERBAHÇE'DE BEŞ EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'a karşı forma giyemedi.

Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Sakatlığını atlatan Valencia ise 20 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan henüz lisansları çıkarılamayan Steven Caulker ile Burak Kapacak da müsabaka kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN TARAFTARLARINA HEDİYE

Fenerbahçeli futbolcular, ısınma esnasında giydiği tişörtleri taraftarlara hediye etti.

Sarı-lacivertli oyuncular, üzerlerinde "İyi ki varsınız" ve "Sizi çok özledik" yazan tişörtleri, karşılaşmadan önce taraftarlara verdi.

Öte yandan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, maçtan önce sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü sporcusunun lehine tezahüratta bulundu.

ANTALYASPOR HIZLI BAŞLADI

Mücadeleye konuk ekip Antalyaspor hızlı başladı. Henüz ilk dakika içerisinde Ghacha'nın tehlikeli ortasını Szalai uzaklaştırmak istedi. Top Antalyaspor'dan Güray'ın önüne düştü. Güray'ın sert şutunu Altay Bayındır yumrukla uzaklaştırdı.

İlk 10 dakikada Antalyaspor, topla oynamada üstünlüğü elde ederken ön alanda presini daha agresif hale getiren Fenerbahçe, oyunun kontrolünü dakikalar geçtikçe almaya başladı.

FENERBAHÇE'NİN BULDUĞU GOL GEÇERLİ SAYILMADI

Oyunu 10. dakikadan sonra Antalyaspor yarı alanına yıkan Fenerbahçe, ön alanda yaptığı presle kazanılan topları değerlendirmek istedi. Antalyaspor ise hızlı hücumlarla gol fırsatı kovaladı.

Fenerbahçe, baskını artırdığı 26. dakikada Luiz Gustavo ile bir gol buldu ancak gol öncesinde Tisserand'ın Amilton'a yaptığı faul gerekçesiyle yan hakem Cevdet Kömürcüoğlu bayrağını kaldırdı. VAR hakemi Fırat Aydınus'tan da aksi yönde bir karar gelmeyince hakem Halil Umut Meler, iptal kararını onayladı ve oyunu tekrar başlattı.

Fenerbahçe, 3'te 1'lik bölümü topla oynama üstünlüğünü elde ederek geçerken gol için baskısını da artırdı.

ALTAY HATA YAPTI, TELAFİ ETTİ

Antalyaspor ise maçtaki ikinci etkili atağını 43. dakikada düzenledi. Sağ kanattan gelen ortada Altay'ın sektirdiği topu önünde bulan Amilton'un, karşı karşıya pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta hatasını telafi eden Altay Bayındır gole izin vermedi.

1 dakika ilave edilen ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA BASKIYLA BAŞLADI

Fenerbahçe, ikinci yarıya üstünlük golü için baskı kurarak başladı. Üst üste kornerler kullanan Fenerbahçe, en etkili pozisyonunu 56. dakikada yakaladı. Ferdi Kadıoğlu'nun çalımlarla son çizgiye girip altıpas önüne çevirdiği topa Osayi-Samuel vurdu, Ruud Boffin topu sona anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Kullanılan kornerde Kim Min-Jae kafa vuruşunu yaptı ancak Güray Vural son anda topu çizgiden çıkardı.

VITOR PEREIRA'DAN 65'TE İLK MÜDAHALE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuna ilk müdahalesini 65. dakikada 3 değişiklikle yaptı. Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya ve Jose Sosa oyundan çıkarken Mesut Özil, Miha Zajc ve Enner Valencia oyuna dahil oldu. Vitor Pereira'nın bir sonraki müdahalesi 72. dakikada Ferdi Kadıoğlu yerine Serdar Aziz'i oyuna aldı ve Attila Szalai'yi sol kanatta görevlendirdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise 56'da Ghacha yerine Gökdeniz Bayrakdar'ı oyuna aldıktan sonra 71'de Poli ve Amilton yerine Deni Milosevic ile Ufuk Akyol'u sahaya sürdü.

FENERBAHÇE SON DAKİKALARDA 2 GOL BİRDEN BULDU

Fenerbahçe oyunun son bölümünde gol için baskısını artırsa da Ruud Boffin'i ve katı Antalyaspor savunmasını aşmakta zorlandı. Giderek temponun da düştüğü son dakikalarda Antalyaspor da gol fırsatları yakaladı. Özellikle 88. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile net bir fırsattan konuk ekip yararlanamadı.

Fenerbahçe, bu pozisyondan 1 dakika sonra Miha Zajc ile öne geçti. Karşılıklı atakların yaşandığı son bölümde Fenerbahçe, kontratakta Enner Valencia ile 90+2'de ikinci golü bularak 3 puanı kazandı. Antalyasporlu oyuncular Enner Valencia'nın golünden önce penaltı bekledi ancak Halil Umut Meler 'devam' kararı verdi.

Fenerbahçe bu sonuçla lige ikide iki ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Fredy savunma arkasına koşu yapan Ghacha'ya pasını aktardı. Topla ceza sahasında buluşan Ghacha, meşin yuvarlağı Altay'ın üstünden aşırtmak istedi ancak top kaleye yönelmedi.

17'nci dakikada Samatta sol kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi ve pasını altıpasa çok yakın bir bölgede bulunan Muhammed Gümüşkaya'ya çıkarttı. Bu oyuncunun vuruşu üstten dışarı çıktı.

26'ncı dakikada Boffin'in pas hatasında top sarı lacivertli futbolcularda kaldı. Samatta'nın pasında ceza sahası yayı üzerinden topu ağlarla buluşturan Gustavo'nun bu golü, pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

43'üncü dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan içeri kesilen ortada Altay topu elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Amilton'un sert vuruşunda Altay meşin yuvarlağı çelerek hatasını telafi etti.

İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

56'ncı dakikada sol kanattan Ferdi Kadıoğlu topu içeri çevirdi. Osayi'nin vuruşunda Boffin topu kornere çeldi.

83'üncü dakikada Antalyaspor yarı sahasında topu kapan Samatta meşin yuvarlakla birlikte hızlandı ve ceza sahası dışından şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

85'inci dakikada Tisserand'ın sağ kanattan içeri kestiği ortaya Szalai kafayı vurdu, Boffin topu kornere çeldi.

88'inci dakikada deplasman ekibi gole çok yaklaştı. Kenardan gelen ortada ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz'in şutunu Altay çeldi. Hakan Özmert önüne düşen topa bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Son olarak topu bir kez daha önünde bulan Gökdeniz'in şutu direği sıyırarak auta gitti.

89'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Valencia, yerden ceza sahası yayına kesti. Ceza sahası yayında topu önünde bulan Zajc'ın plase vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı. Antalyaspor'un hücumu sonrasında kontra atağa çıkan Mesut Özil, topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını Valencia'ya aktardı. Valencia meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-0. Antalyasporlu oyuncular bir önceki pozisyonda penaltı bekledi ve yoğun itirazlarda bulundu ancak hakem Halil Umut Meler, VAR'dan bir uyarı gelmemesiyle golü geçerli saydı.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Tisserand, Kim (Dk. 87 Arda Güler), Szalai, Osayi (Dk. 64 Mesut Özil), Gustavo (Dk. 65 Zajc), Sosa, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Serdar Aziz), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 65 Valencia), Samatta

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Naldo, Veysel Sarı, Güray Vural, Poli (Dk. 71 Milosevic), Nuri Şahin (Dk. 86 Erkan Eyibil), Ghacha (Dk. 55 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 86 Hakan Özmert), Amilton (Dk. 71 Ufuk Akyol), Wright

GOLLER: Dk. 89 Zajc, Dk. 90+2 Valencia (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Nazım Sangare (Fenerbahçe) - Naldo, Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)



