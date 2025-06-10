Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Pençelerle cebelleşirken çobanlar yardımına koştu! Doğa gezisinde ayı saldırısına yakalandı...

Kars’ın Kağızman ilçesinde doğa gezisine çıkan 58 yaşındaki Sadun Önen, ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren Önen’in hayati tehlikesi sürüyor.

Pençelerle cebelleşirken çobanlar yardımına koştu! Doğa gezisinde ayı saldırısına yakalandı...
Çiğdem Sevinç

Kars'ın Kağızman ilçesinde doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'dan Kağızman'a oğlunun yanına gelen ve doğa gezisine çıkan Sadun Önen (58), Kozlu köyü yakınlarında ayı saldırısına uğradı.

thumbs_b_c_6e2a105e27af1bc73795141914fb6b61

ÇIĞLIKLARINI DUYDULAR

Önen'in bağırma sesini duyan çevredeki çobanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolu kırılan, kafa ve sağ baldırından ağır yaralanan Önen, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

thumbs_b_c_79cb0f9cb9b827cef47e9fb04987ffde

TEHLİKE SÜRÜYOR

Burada yapılan müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakımda tedaviye alınan Önen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(AA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdiBabası marketten aldı, kızı milyoner oldu! O hediye hayatını değiştirdi
Sınırı aşınca yetişkin sitelerinden yasaklandı! Son hareketleri...Sınırı aşınca yetişkin sitelerinden yasaklandı! Son hareketleri...

Anahtar Kelimeler:
Kars ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Biyolojik madde skandalı! Bilim insanı havaalanında yakalandı!

Biyolojik madde skandalı! Bilim insanı havaalanında yakalandı!

Sınırı aşınca yetişkin sitelerinden yasaklandı! Son hareketleri...

Sınırı aşınca yetişkin sitelerinden yasaklandı! Son hareketleri...

Yılan ısırığı hayattan koparttı: Eski muhtar çıktı

Yılan ısırığı hayattan koparttı: Eski muhtar çıktı

O soruya kullandığı joker hakkı eleştirildi

O soruya kullandığı joker hakkı eleştirildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.