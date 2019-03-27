Pencereden atlayan 3 yaşındaki çocuğu 6 yaşındaki çocuk kurtardı

Czechowice-Dziedzice kasabasında, sarhoş olan akrabaları uyuduğu sırada yerden yaklaşık 3 metre yükseklikteki pencereden atlayan Kordian isimli 3 yaşındaki erkek çocuğu, ismi Maciek olarak açıklanan 6 yaşındaki bir diğer çocuk yakaladı.
O sırada yakınlarda bir arkadaşıyla oyun oynayan ve Kordian'ın atlamak üzere cama tırmandığını fark ederek pencerenin önüne koşan Maciek, "Kordian zıpladı ve ben de onu yakaladım." dedi.
ÖDÜL VERİLECEK
Olayın ardından polis arandı ve daha sonra, Kordian'ın annesi ile dedesinin alkol aldıktan sonra uyuyakaldığı ve çocukla teyzesinin ilgilendiği öğrenildi.
Yerel polis sözcüsü Elwira Jurasz, TVN24 gazetesine yaptığı açıklamada, Maciek'a, küçük çocuğu olası yaralanmalardan kurtardığı için ödül verileceğini söyledi. (AA)
Dizi tarihine böylesi az gelir! Bu yorumlara çok güleceksiniz
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Görenleri şaşkına çeviren çılgın tasarımlı tuvaletler!
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Kansere karşı 7 etkili beslenme önerisi!
Uzmanlar uyarıyor: Bu oyunu oynayanlarda tikler oluşuyor
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum