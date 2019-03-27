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Pencereden atlayan 3 yaşındaki çocuğu 6 yaşındaki çocuk kurtardı

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DÜNYA  | 27.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

Polonya'nın güneyinde, pencereden atlayan 3 yaşındaki bir çocuğu, 6 yaşındaki diğer bir çocuk kurtardı.

Pencereden atlayan 3 yaşındaki çocuğu 6 yaşındaki çocuk kurtardı

Czechowice-Dziedzice kasabasında, sarhoş olan akrabaları uyuduğu sırada yerden yaklaşık 3 metre yükseklikteki pencereden atlayan Kordian isimli 3 yaşındaki erkek çocuğu, ismi Maciek olarak açıklanan 6 yaşındaki bir diğer çocuk yakaladı.

O sırada yakınlarda bir arkadaşıyla oyun oynayan ve Kordian'ın atlamak üzere cama tırmandığını fark ederek pencerenin önüne koşan Maciek, "Kordian zıpladı ve ben de onu yakaladım." dedi.

ÖDÜL VERİLECEK

Olayın ardından polis arandı ve daha sonra, Kordian'ın annesi ile dedesinin alkol aldıktan sonra uyuyakaldığı ve çocukla teyzesinin ilgilendiği öğrenildi.

Yerel polis sözcüsü Elwira Jurasz, TVN24 gazetesine yaptığı açıklamada, Maciek'a, küçük çocuğu olası yaralanmalardan kurtardığı için ödül verileceğini söyledi. (AA)


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Polonya

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