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  4. Pendik'te feci kaza! Takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Pendik'te feci kaza! Takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Pendik'te feci kaza! Takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre kaza 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısında meydana geldi. Şirin Acar idaresindeki otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Kaza sonucu diğer yolcu Filiz Acar, araç içinde sıkışırken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pendik trafik kazası

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