Pendik’te motosikletli magandanın tek tekerlek kazası kamerada

Pendik’te motosiklet ile ilerleyen şahıslar tek tekerlek üzerine çıkarak trafikte tehlikeye sebep oldu.

Motosikletli şahıslar tek tekerlek üzerinde ilerlediği sırada şahıslardan biri dengesini kaybederek motosikletten düştü. Sürücünün yere düştüğü kazada motosiklet ise kendi kendine yolda ilerlemeye devam etti, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında yoldaki trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi.

O anlar arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

