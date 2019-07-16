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Pendik’te motosikletli magandanın tek tekerlek kazası kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Pendik’te motosikletli şahısların tek tekerlek üzerindeki tehlikeli oyunu kazayla sonuçlandı. Motosikletlilerden biri tek tekerlek üzerindeyken dengesini kaybederek yere düştü. Motosikletin ise kendi kendine yolda ilerlemeye devam etmesi ilginç anlara sahne oldu. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pendik’te motosiklet ile ilerleyen şahıslar tek tekerlek üzerine çıkarak trafikte tehlikeye sebep oldu.

Motosikletli şahıslar tek tekerlek üzerinde ilerlediği sırada şahıslardan biri dengesini kaybederek motosikletten düştü. Sürücünün yere düştüğü kazada motosiklet ise kendi kendine yolda ilerlemeye devam etti, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında yoldaki trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi.

O anlar arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pendik Motosiklet kaza

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