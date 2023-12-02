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Pendikspor'dan Galatasaray maçı sonrası olay açıklama: "Türk futbolunda kara gece!"

02.12.2023 23:02 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipten bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Bu akşam Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Pendikspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Cedric Bakambu ile Hakim Ziyech kaydetti.

Ev sahibi Pendikspor ise karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. İstanbul ekibinin açıklamasında "Kara gece" ifadesi yer aldı.

İŞTE PENDİKSPOR'UN AÇIKLAMASI

"TÜRK FUTBOLU ADINA KARA GECELERDEN BİRİ"

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"Bu akşam Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik. Maç boyunca tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, iki net penaltımızı vermeyen, düdük çalmaktan adeta korkan bir hakem yönetimi vardı. Maalesef çalamadığı pozisyonları gördüğünü maç sonunda itiraf eden bu hakemin düştüğü duruma üzüldük hatta utandık. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığımız hakem faciasının anısı daha tazeyken, aynı hakem tarafından yine bir yönetim rezaleti yaşadık. Her yönettiği Pendikspor maçında skandal kararlara imza atan Volkan Bayarslan'ın amacının ne olduğunun cevabını Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Bu tip hakem acziyetlerini, hatalarını gidermek adına tüm dünyada uygulanan VAR sisteminin ülkemizde de ivedilikle uygulanması gerekmektedir. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek yegane faktör saha içinde adaletin sağlanmasıdır."

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