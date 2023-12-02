Pendikspor - Galatasaray maçının 37. dakikasında stadyum bir anda karanlığa büründü! Her şey 1 dakika içinde oldu

Son dakika haberleri: Pendikspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ilk yarının sonlarına doğru yaşanan olay, sahalarda ender rastlanan bir görüntüye neden oldu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Galatasaray savunmasının hazırlık pasları yaptığı esnada Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda elektrik kesintisi yaşandı.

1 DAKİKA İÇİNDE GERİ GELDİ

Bir anda karanlığa bürünen stadyumun ışıkları, yaşanan arızanın giderilmesiyle birlikte 1 dakika içinde geldi ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.

Meydana gelen arıza sonrası stadyumu dolduran taraftarların yanı sıra maçı evlerinin cam ve balkonlarından izleyen futbolseverler, telefonlarının flaşlarını açarak karanlığı aydınlatmak için çabaladı.





