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Pendikspor ligin tozunu atmaya başladı! Son 5 maçta yenilgi yüzü görmediler! Umut Nayir damgasını vuruyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2024 16:45 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor’u sahasında 2-1 mağlup eden Pendikspor, son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı.

Pendikspor ligin tozunu atmaya başladı! Son 5 maçta yenilgi yüzü görmediler! Umut Nayir damgasını vuruyor...
Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Pendikspor Futbol
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Pendikspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 2-1’lik skorla yendi. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir kaydetti. Bu galibiyetle birlikte puanını 26’ya yükselten Ivo Vieira’nın öğrencileri, Süper Lig’de de 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

5 MAÇTA 3 GALİBİYET

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Ligde son olarak Antalyaspor’a evinde mağlup olan İstanbul ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Son 5 müsabakada 11 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Adana Demirspor’u yenerken, Hatayspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Pendikspor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

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