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Pendikspor maçı öncesi Fenerbahçe'de alarm! İsmail Kartal'ın elinde neredeyse stoper kalmadı

29.10.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin bu akşam karşılaşacağı Pendikspor maçının 11'i yavaş yavaş netlik kazanıyor. Djiku'nun sakatlığı sonrası kadro tercihini nasıl yapacağı merak edilen İsmail Kartal kararını verdi ve sahaya süreceği 11'i belirledi.

Fenerbahçe'de Pendikspor maçı öncesi eksikler göze çarpıyor. Buna rağmen yoluna kayıpsız devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Pendik engelini de aşıp Galatasaray'dan liderliği geri almak istiyor.

SADECE 2 STOPER KALDI

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Yaşanılan sakatlıklardan sonra İsmail Kartal'ın elinde sadece iki stoper kaldı. Becao ve Samet ikilisini hafta boyunca test eden İsmail Kartal son kararını maç saatinde verecek. Djiku'nun yanı sıra Serdar, Mert Hakan, Emre Mor ve King Pendikspor maçında görev yapamayacak.

TEK ÇARE KAZANMAK

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Kadroda ne kadar eksik olursa olsun oyuncularına kazanmalarını gerektiğini söyleyen İsmail Kartal bu karşılaşmayı ilk 45 dakikada bitirmek istiyor. Pendikspor karşısında yoğun baskı ve presle başlayacağı öğrenilen tecrübeli teknik adamın ilk 45 dakikada skoru alarak oyuncularını yormamak istediği gelen haberler arasında...

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