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Penis büyütme kliniği işletiyor! Gördükleri inanılmaz: “Randevu alanların çoğu kadın”

23.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Londra'nın lüks Marylebone semtinde bir penis büyütme kliniği işleten ve Dr. Botox olarak bilinen Razvan Vasilas, meslek hayatında gördüklerini anlattı. Sıklıkla randevu için kendisini arayanların erkekler değil kadınlar olduğunu söyleyen doktor, erkeklerin bu konuda ne kadar takıntılı ve utangaç olabildiklerine dikkat çekti. Ayrıca prosedüre ilişkin detayları da paylaştı.

Penis büyütme kliniği işletiyor! Gördükleri inanılmaz: “Randevu alanların çoğu kadın”

Penis boyutunun erkekler için büyük bir problem olduğunu söyleyen Razvan Vasilas, hayatları boyunca bu sorunu yaşayan ve kendisine güvenemeyen erkeler olduğunu dile getirdi. Ünlü doktor, ''Erkekler için bu çok utanç verici. Ama her bir kadınla birlikte olduğunda bunu yaşamaktansa, bir kez utanmak daha iyidir.'' diye konuştu.

''BAŞKASINI BULACAK''

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Dr Botox, büyük penisli erkeklerin bile muayenehanesine geldiğini söyledi ve birçokları için bunun bir bedenine güven meselesi olduğuna inandığını açıkladı. ''Bunu yapmayı kabul etmezsem başka birini bulacaklarını biliyorum.'' diye de ekledi. Ancak Vasilas kadınların, çok büyük bir penis istemediklerini, çünkü bunun onlara zevk değil, acı verdiğini belirtti.

Penis büyütme işlemine ilişkin detayları açıklayan doktor, 20 dakikalık ağrısız bir dolgu prosedürü olduğunu iki seansta tamamlanan kanül enjeksiyonları ile gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak dolgunun etkilerinin iki yıl sonra geçtiğini ve yenileme gerektirdiğini hatırlattı.

HEYECANLILAR

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Dr Botox, "Sonraki bakımı yapmak gerçekten çok önemli. Güzel bir şekle sahip olması için penisinize geceleri masaj yapmalısınız. Ayrıca iki hafta boyunca seks ya da mastürbasyondan kaçınmalısınız, çünkü bu, dolgunun sertleşmesi için geçmesi gereken süre.'' diye açıklayan Vasilas, "Ama kaç kişinin bunu yapamayacağına inanamazsınız. Çünkü prosedürün ardından aşırı heyecanlanırlar ve hemen dışarı çıkıp seks yapmak isterler.” diye de ekledi.


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