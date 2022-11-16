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Penis ölçüsünü açıklamıştı! Çıplak fotoğraflarıyla ünlü modelle birlikte...

16.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Emily Ratajkowski, "Çıplak fotoğraflar olmasaydı kitabım satmazdı" diyerek, komedyen Pete Davidson penis boyu hakkındaki söylentileri doğrulayarak gündeme gelmişti

Penis ölçüsünü açıklamıştı! Çıplak fotoğraflarıyla ünlü modelle birlikte...

Son dönemde özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen model Emily Ratajkowski ve komedyen Pete Davidson'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

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Us Weekly dergisinin konu hakkında bilgisi olan bir kaynağa dayandırdığı haberde, ikilinin bir süredir görüştüğü yazıldı.

Penis boyu hakkındaki söylentileri doğruladı! Boyunu açıkladı Penis boyu hakkındaki söylentileri doğruladı! Boyunu açıkladı

İHANETE UĞRAMIŞTI

Ratajkowski, kendisini aldatan eşi Sebastian Bear-McClard'a eylülde boşanma davası açmıştı. Bu gelişmenin ardından ünlü modelin adı Brad Pitt'le anılmıştı. Bu iddiayı yalanlayan Ratajkowski, geçen ay DJ Orazio Rispo'yla öpüşürken görülmüştü.

KIM KARDASHIAN'LA SEVGİLİYDİ

Davidson ise Kim Kardashian'la olan birlikteliğini ağustosta sonlandırmıştı. Komedyen, Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in paylaşımları sebebiyle pek çok kez haber olmuştu. Bu ayrılığın ardından pek ortalıkta gözükmeyen Davidson, kariyerine ve travma terapisine odaklanıyor. Davidson, West'in gönderileri sebebiyle terapi almaya karar vermişti.
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İkili hakkındaki ilk söylenti, ünlüler hakkındaki dedikodulara yer veren Instagram hesabı Deuxmoi'yla başladı. Hesap, çiftin cumartesi gecesi el ele tutuşurken görüldüğünü iddia etti.
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Us Weekly'nin görüştüğü kaynak ise "Pete ve Emily birkaç aydır konuşuyor. İkili çok erken aşamalarda. Ancak birbirlerinden gerçekten hoşlanıyorlar" ifadelerini kullandı.
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