Penisi kırıldı! Hastane yerine karakola gitti

Soyadı açıklanmayan Wang isimli bir adam kontrol delisi ve aşırı kıskanç olduğunu öne sürdüğü kız arkadaşından iki yılın ardından ayrılmak istedi.

Medeni şekilde anlaşarak ayrılan daha doğrusu Wang tarafından öyle zannedilen ayrılma kararının ardından çift 'veda seksi' yapmaya karar verdi.

Ancak sevişme esnasında kız arkadaşı Wang'in penisini bilinçli olarak kırdı. Kendini can havliyle sokağa atan adam sadece elindeki bir şapkayla cinsel organını kapatarak hastane yerine soluğu polis karakolunda aldı.

Ancak Wang'in şikayeti polis tarafından kırılma anını kanıtlayan bir videonun olmaması nedeniyle reddedildi.

