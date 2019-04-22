Penisi kırıldı! Hastane yerine karakola gitti

Soyadı açıklanmayan Wang isimli bir adam kontrol delisi ve aşırı kıskanç olduğunu öne sürdüğü kız arkadaşından iki yılın ardından ayrılmak istedi.
Medeni şekilde anlaşarak ayrılan daha doğrusu Wang tarafından öyle zannedilen ayrılma kararının ardından çift 'veda seksi' yapmaya karar verdi.
Ancak sevişme esnasında kız arkadaşı Wang'in penisini bilinçli olarak kırdı. Kendini can havliyle sokağa atan adam sadece elindeki bir şapkayla cinsel organını kapatarak hastane yerine soluğu polis karakolunda aldı.
Ancak Wang'in şikayeti polis tarafından kırılma anını kanıtlayan bir videonun olmaması nedeniyle reddedildi.
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Korkunç kaza! Anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum