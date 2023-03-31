Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Guardiola'nın yardım çağrısı yer aldı.

Paylaşımda, başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına değinilerek, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. http://omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin." ifadeleri kullanıldı.

Guardiola ise paylaşılan videoda, "Manchester City adına Türkiye ve Suriye'de yaşanan trajedi için yardım göndermek istiyoruz. Lütfen bağışlayabileceğiniz herhangi bir şey varsa bağışlayın. Biz, Manchester City adına yapacağız. Umarım herkes aynısını yapabilir." ifadelerini kullandı.

