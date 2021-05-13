Pep Guardiola'dan İstanbul açıklaması

Premier League'i şampiyon tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde de finale yükselen Manchester City'de menajer Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

İstanbul'dan alınıp Portekiz'e verilen Şampiyonlar Ligi Finali hakkında konuşan Guardiola "Finali İstanbul'da oynamak isterdim. Futbolcuyken oraya gidememiştim. (1994'te futbolcuyken Galatasaray-Barcelona maçı için gelmişti) İlkay Gündoğan için oraya gitmek istiyordum" yorumunda bulundu.

Ligde Manchester United'ın Leicester City'ye 2-1 yenilmesiyle Manchester City, 5. lig şampiyonluğunu ilan etmişti. Klopp ve Ancelotti'ye tebrikleri için teşekkür eden İspanyol çalıştırıcı, "Onlara minnettarım. Henüz cevaplayamadım mesajlarını. Bugün cevaplayacağım. Onlara çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(NTV Spor)

