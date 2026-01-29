SPOR

Pep Guardiola'dan maçın sonunda itiraf! Galatasaray'ı örnek gösterdi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında Galatasaray’ı 2-0 yenerek ilk 8’de yer aldı. Pep Guardiola, maçın zorlu geçtiğini vurgularken yeni formatı beğendiğini söyledi. İspanyol teknik adam, Galatasaray’ın da net fırsatlar yakaladığını ve savunmada ciddi sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında son hafta heyecanı yaşanırken, Manchester City sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek ilk 8 içinde yer aldı. Mücadelenin ardından Pep Guardiola’nın açıklamaları öne çıktı.

"GALATASARAY TEHLİKELİ"

Pep Guardiola dan maçın sonunda itiraf! Galatasaray ı örnek gösterdi 1

Guardiola, Galatasaray’ın maç boyunca tehlikeli ataklar geliştirdiğini vurgularken takımındaki sakatlık sorunlarına da değindi. Deneyimli çalıştırıcı, "Jeremy Doku sakatlandı. Bu hafta sonu oynamayacak. Kalecimiz yine çok iyiydi. Galatasaray da şanslar yarattı. Riskli durumlar oldu. Oyuncularım sakatlanmadan bir sonraki seviyeye geçtik. Zor oldu. Norveç'te kaybettik, zor bir maçtı." ifadelerini kullandı.

"İLK 8 DIŞINDA KALABİLİRDİK"

Manchester City’nin son ana kadar ilk 8 dışında kalma ihtimali bulunduğunu belirten Guardiola, yaşanan kritik anlara dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, "Benfica maçının sonunu gördüm. Real Madrid gol atabilir, berabere bitebilir ve biz ilk 8 dışında kalabilirdik. Kaleci kalesinden çıkarken 'Nereye gidiyorsun' diye bağırdık ama gol attı." dedi.

Pep Guardiola dan maçın sonunda itiraf! Galatasaray ı örnek gösterdi 2

"HOŞUMA GİDİYOR"

Şampiyonlar Ligi’nin yeni yapısını beğendiğini ifade eden Guardiola, tek maçlı sistemin rekabeti artırdığını söyledi. "Bu yeni format hoşuma gidiyor. Tek maç oynuyorsunuz bir takımla, final gibi oluyor. Deplasmana gittiğinizde çok zor maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için birçok takım şansını deniyor." sözleriyle formatı övdü.

Pep Guardiola dan maçın sonunda itiraf! Galatasaray ı örnek gösterdi 3

"ÇOK BÜYÜK PROBLEMLERİMİZ VAR"

Maçta gol atan Erling Haaland’ın performansına değinen Guardiola, takımın genel sorunlarını da gizlemedi. "Erling Haaland, mükemmel bir ilk dokunuş yaptı sonra çok iyi şekilde bitirdi ve golünü attı. Birçok şans geliyor. Ancak, bizim çok büyük problemlerimiz var." diyen İspanyol teknik adam, savunmadaki eksikliklere dikkat çekti.

G.SARAY'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Pep Guardiola dan maçın sonunda itiraf! Galatasaray ı örnek gösterdi 4

Savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Guardiola, bu durumun yalnızca tek bir maçla sınırlı olmadığını belirtti. "Gerçekten savunmada çok büyük problemlerimiz var. Savunmacılarımızı arıyoruz. Galatasaray maçı için de, diğer maçlar için de söylüyorum, birçok şansı gole çeviremiyoruz. Premier Lig'de yapamadıklarımızı, Şampiyonlar Ligi'nde yapabiliyoruz sanki." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

