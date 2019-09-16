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Pep Guardiola: 'Liverpool şampiyon oldu, tebrik ederim' mi diyeyim?

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool ile puan farkının 5'e çıkması hakkında konuştu.

Pep Guardiola: 'Liverpool şampiyon oldu, tebrik ederim' mi diyeyim?

Premier Lig'de Norwich'e 3-2 yenilen ve lider Liverpool'un 5 puan gerisinde kalan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'dan ilginç açıklamalar geldi.

İspanyol teknik adam, ''Daha Eylül ayındayız. Ne diyeyim? Liverpool şampiyon, tebrik ederim. Böyle mi diyeyim? 5 puan kaybettik ama her zamanki gibi geri gelmek için çalışacağız.'' sözlerini kullandı.

''DAHA EYLÜL AYINDAYIZ!''

Son iki sezonun şampiyonu City'nin teknik direktörü, ayrıca ''Liverpool ile aramızda 5 puan farkı oluştu ama dediğim gibi henüz Eylül ayındayız. O yüzden şu an sadece önümüzde oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçını düşünmeliyiz.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

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