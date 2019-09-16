Pep Guardiola: 'Liverpool şampiyon oldu, tebrik ederim' mi diyeyim?

Premier Lig'de Norwich'e 3-2 yenilen ve lider Liverpool'un 5 puan gerisinde kalan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'dan ilginç açıklamalar geldi.

İspanyol teknik adam, ''Daha Eylül ayındayız. Ne diyeyim? Liverpool şampiyon, tebrik ederim. Böyle mi diyeyim? 5 puan kaybettik ama her zamanki gibi geri gelmek için çalışacağız.'' sözlerini kullandı.

''DAHA EYLÜL AYINDAYIZ!''

Son iki sezonun şampiyonu City'nin teknik direktörü, ayrıca ''Liverpool ile aramızda 5 puan farkı oluştu ama dediğim gibi henüz Eylül ayındayız. O yüzden şu an sadece önümüzde oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçını düşünmeliyiz.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

