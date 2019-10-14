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Pep Guardiola'nın Çağlar Söyüncü'yü Manchester City'ye istediği iddia edildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City ile gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girdi. Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City'nin patronu Pep Guardiola, savunmada yaşanan sıkıntıları Çağlar Söyüncü ile çözmek istiyor.

Pep Guardiola'nın Çağlar Söyüncü'yü Manchester City'ye istediği iddia edildi

Manchester United'a transfer olan Harry Muguire'ın boşluğunu dolduran Çağlar Söyüncü, ilk 6 haftada ortaya koyduğu oyunla takdirleri topladı.

MİLLİ TAKIMIN LEJYONERLERİ

İngiliz basınından Daily Express'te yer alan habere göre; Çağlar, sakatlıklar sonrasında savunmada problemler yaşayan Manchester City'nin listesine girdi. Aymeric Laporte ve John Stones'un yokluğu sebebiyle Manchester City'nin devre arasında savunmaya takviye yapacağı belirtildi.

Milli futbolcunun Premier Lig'de fazla tecrübeye sahip olmamasına karşın Manchester City'nin sorunlarını çözebileceği ifade edildi.

Çağlar'ın Magure'in ayrılmasının ardından takıma çabuk uyum sağladığı ve Guardiola ile daha üst seviyeye ulaşabileceği vurgulandı.

Pep Guardiola'nın, Çağlar Söyüncü ile birlikte stoper listesinde 4 ismin yer aldığı ve kısa süre içerisinde çalışmaların başlayacağı kaydedildi.

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